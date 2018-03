Reprezentanti ai Armatei romane, vizita in SUA intr-o fabrica Bell Helicopters: Romania vrea 45 de elicoptere produse in tara, din care 24 elicoptere de atac AH-1Z Viper

"In cadrul vizitei, cei doi oficiali romani se vor informa cu privire la performantele si capabilitatile elicopterelor Bell si la optiunile de cooperare ale companiei din SUA cu industria romaneasca de profil, atat in domeniul productiei de aparate de zbor in tara noastra, cat si pe palierul operatiunilor de mentenanta si suport logistic", mai transmite Ministerul.In august 2017 Ministrul Apararii, Premierul si alti oficiali Romani - printre care si Mihai Fifor la acel moment ministru al Economiei - au semnat o scrisoare de intentie de pret si disponibilitate privind achizitionarea de elicoptere de atac de la Bell Helicopters care urma sa fie adresata guvernului SUA. Ulterior, ministrul Fifor a detaliat ca Romania intentioneaza sa achizitioneze 45 de elicoptere, insa acestea ar urma sa fie produse in tara."[...] din cele 45 de elicoptere de atac pe care Romania intentioneaza sa le achizitioneze primele vor fi realizate pe linia din Texas, insa marea majoritate vor fi realizate pe linia pe care Bell Helicopters o va avea la Ghimbav, la Brasov", declara Fifor. Intr-un interviu pentru Europa FM, ministrul Fifor detalia ca planul de achizitie vizeaza "21 de elicoptere de clasa medie si 24 de elicoptere de atac".Site-ul de nisa Rumaniamilitary.ro scrie ca cele 21 de elicoptere "de clasa medie" vor fi de tipul UH-1Y Venom, iar cele 24 de elicoptere de atac ar fi de tipul AH-1Z Viper.Compania americana si IAR SA (detinuta majoritar de Ministerul Economiei) au in derulare un Memorandum de intelegere semnat in noiembrie 2016 prin care cele doua parti se angajeaza la o potentiala colaborare ce ar consta in sprijin tehnic, in caz ca Romania cumpara elicopterul de atac AH-1Z Viper. AH-1Z Viper este unul dintre cele mai performante elicoptere de atac, aflat doar in dotarea infanteriei marine a Statelor Unite ale Americii.Elicopterul este unul bimotor si este o varianta modernizata a elicopterului Bell AH-1 SuperCobra dezvoltat in colaborare cu United States Marine Corps. I se mai spune si Zulu Cobra si este privit drept unul dintre cele mai performante elicoptere de atac alaturi de Boeing AH-64 Apache. UH-1Y Venom este un elicopter militar bimotor, de clasa medie, dezvoltat de compania Bell Helicopters pentru Infanteria marina a Statelor Unite. Potrivit producatorului american, elicopterul AH-1Y Venom si varianta de atac AH-1Z Viper, desi arata diferit, impartasesc foarte multe piese si elemente comune.