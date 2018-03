Romanii sunt optimisti in legatura cu viitorul Europei, dar nu au incredere in institutiile nationale: 66% dintre cetateni cred in UE, cu mult fata de medie europeana, insa doar 21% dintre romani cred in Guvern

Doi din trei romani (66%) sunt optimisti in legatura cu viitorul Uniunii Europene, cu mult peste media europeana (57%). Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% Romania, 33% UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE). La polul opus, romanii par sa nu aiba aceeasi incredere in institutiile nationale, in contextul in care doar 21% dintre romani au incredere in guvern. Acestea sunt cateva din concluziile raportului national pentru Romania, parte a studiului Eurobarometru standard 88, arata Eurobarometrul standard al Comisiei Europene.

"Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si dinamismul lor, in construirea viitoarei Uniuni Europene, ale carei baze se vor pune la summitul de la Sibiu, din 2019, in timpul Presedintiei romane a Consiliului UE", a declarat Angela Cristea, seful Reprezentantei Comisiei Europene, in legatura cu noua publicatie.

Mai bine de jumatate dintre romani tind sa aiba incredere in Parlamentul European (56%, fata de 45% media europeana) si in Comisia Europeana (50% fata de o medie europeana de 42%). Increderea in institutiile nationale este insa mai redusa. De exemplu, 21% dintre romani au incredere in guvern.

Pentru urmatorul an, 35% dintre romani declara ca situatia economica nationala va fi mai proasta, inaintea lor plasandu-se grecii (48%), croatii si britanicii (39%). Dar cand vine vorba de situatia economica a Uniunii Europene, unul din doi cetateni romani, similar cu media UE, declara ca aceasta este mai degraba buna si foarte buna.

Daca vorbim despre viitor, 47% dintre romani cred ca Uniunea Europeana se indreapta in directia buna, ponderea fiind peste media europeana, cu 17 puncte procentuale. In ce priveste Romania, directia in care se indreapta tara este apreciata drept gresita de 64% dintre respondentii romani, in timp ce la nivel european media este de 49%.

Studiile de tip Eurobarometru standard sunt publicate de doua ori pe an, vara si iarna, incepand cu anul 1974. Exercitiul de iarna include si publicarea unui raport national pentru fiecare din statele membre, in trimestrul ce urmeaza publicarii datelor generale, acesta analizand in mod specific perceptiile cetatenilor din fiecare tara.

Datele pentru Eurobarometrul standard 88 au fost colectate in Romania, in perioada 5-12 noiembrie 2017, de compania TNS CSOP. Esantionul reprezentativ a fost constituit din 1.062 de persoane cu varsta de 15 ani si peste. Colectarea datelor s-a efectuat prin intermediul unor interviuri fata-in-fata.