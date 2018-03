Fortele Navale Romane au trimis o nava militara la un exercitiu in Marea Mediterana

Caracteristici principale





Exercitiul, desfasurat in Golful Patraikos, este destinat dezvoltarii nivelului de instruire in cadru multinational, in domeniul specific luptei impotriva amenintarilor subacvatice si contribuie la dezvoltarea relatiilor multilaterale dintre Fortele Navale Romane si fortele navale participante, iar prin prezenta navei militare romanesti la activitatile organizate de partenerii din Alianta in Marea Mediterana Romania demonstreaza faptul ca este un partener credibil si un furnizor de securitate pe flancul sudic si estic la NATO.Nava este comandata de capitanul Costel-Denis Giubernea, care are in subordine un echipaj cu varsta medie de 28 de ani.Nr. bordaj 2903.06.1989- 27.12.1988.800 t60,8 x 9,54 x 2,7 (m)2 motoare ALCO V12 Diesel17 Nd79 (7 ofiţeri)- girocompas KURS 4;- compas magnetic KMOT;- sonda ultrason NEL 10;- GPS Philips 800.- Instalaţia AK 230 calibrul 30mm, două instalaţii;- Instalaţia MR4N calibrul 14,5mm, patru instalaţii;- Instalaţia pentru lansarea rachetelor AA STRELLA 2M tip FASTA 4, două piese.- 4 tipuri de drăgi marine: 2 de contact şi 2 prin influenţă;- Instalaţia de lansare a bombelor antisubmarin, RL 1000 două rampe;- 2 staţii radio pe US;- 2 staţii radio pe UUS;- 2 staţii de radiolocaţie de navigaţie;- 1 staţie de radiolocaţie de artilerie MR 104.- 2 motoare principale de propulsie ALCO V12 Diesel;- 3 diesel – generatoare de curent electric alternativ MB 836;