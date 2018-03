The New York Times,  o noua dezvaluire despre Elliot Broidy, un fundraiser  important al presedintelui Trump. De ce i-ar fi cerut sa-l demita pe secretarul de stat Tillerson

“Dupa ceremonia de inaugurare [a presedintelui Trump - n.trad.], dl. Nader a devenit prietenos cu dl. Broidy si l-a introdus Printului Mohammed. Circinus a asemnat, apoi, contracte in valoare de sute de milioane de dolari cu EAU, potrivit unor oameni la curent cu aranjamentul”, scrie The New York Times in editia de sambata, 3 martie.Publicatia americana sustine ca, potrivit memorandumului intocmit de Boridy, rezulta ca acesta a facut lobby pe langa presedinte sa se intalneasca in particular, "intr-un mediu informal", cu Printul Mostenitor Mohammed bin Zayed al-Nahyan, comandantul militar si liderul de facto al Emiratelor; sa sprijine politicile belicoase ale EAU in regiune; sa il demita pe Secretarul de Stat Rex. W. Tillerson.l titra, la 1 martie, ca un aliat al lui Trump a purtat discutii sa castige milioane de dolari, intr-o incercare de a pune capat, in SUA, unei investigatii privind compania malaeziana 1MDB. Potrivit sursei citate, mai multe emailuri indica faptul ca Elliot Broidy si sotia negociau un comision pentru cazul in care Departamentul Justitiei inchidea ancheta.Elliot Broidy este cunoscut in Romania drept cel care l-a invitat pe Liviu Dragnea in ianuarie 2017 la ceremonia de investire a presedintelui Donald Trump. Compania detinuta de Broidy,, a semnat la 1 februarie un acord cu compania Romarm pentru realizarea unui important proiect al armatei."George Nader, om de afaceri libanezo-american, a cochetat cu diplomatia internationala timp de trei decenii. A fost negociator din umbra cu Siria, in timpul Administratiei Clinton, s-a reinventat ca sfetnic al conducatorului de facto din Emiratele Arabe Unite, iar anul trecut a fost un vizitator frecvent la Casa Alba, in mandatul Presedintelui Trump.Acum, dl. Nader este in atentia investigatiei procurorului special Robert S. Mueller III. In ultimele saptamani, anchetatorii dlui Mueller l-au interogat pe dl. Nader si au presat martori, in cautarea unor informatii despre orice posibile incercari ale Emiratelor de a cumpara influenta politica prin directionarea de bani pentru a-l sprijini pe dl. Trump in campania prezidentiala, potrivit unor persoane apropiate acestor discutii.Anchetatorii au intrebat si despre rolul dlui Nader in procesul de decizie politica de la Casa Alba, au spus respectivele persoane, sugerand ca investigatia procurorului special s-a extins dincolo de amestecul rus in alegeri, asa incat sa includa si influenta Emiratelor asupra Administratiei Trump. Atentia asupra dlui Nader ar putea determina si o examinare a modului cum bani din mai multe tari au trecut prin Washington si au influentat Washingtonul in epoca Trump.Nu este clar in ce masura acest curs al anchetei are legatura cu sarcina initiala a dlui Mueller de a ancheta contactele dintre campania dlui Trump si Rusia. (...)Un exemplu al conexiunilor influente ale dlui Nader, despre care nu s-a relatat pana acum, este acela ca, in toamna, a primit un raport detaliat din partea unui fundraiser (persoana care se ocupa cu strangerea de fonduri - n.trad.) major al lui Trump, in legatura cu o intalnire privata cu Presedintele, in Biroul Oval.Dl. Broidy detine o companie de securitate ce desfasoara contracte de sute de milioane de dolari cu Emiratele Arabe Unite, iar acesta a laudat, intr-o discutie cu Trump, forta paramilitara pe care compania sa o dezvolta pentru aceasta tara. El a facut, de asemenea, lobby pe langa presedinte sa se intalneasca in particular, "intr-un mediu informal", cu Printul Mostenitor Mohammed bin Zayed al-Nahyan, comandantul militar si liderul de facto al Emiratelor; sa sprijine politicile belicoase ale EAU in regiune; sa il demita pe Secretarul de Stat Rex. W. Tillerson.O copie a memorandumului dlui Broidy in legatura cu aceasta intalnire a fost oferita New York Times de catre o persoana critica la adresa influentei Emiratelor la Washington.Dl. Trump a devenit un aliat apropiat al Emiratelor, alaturandu-se sprijinului lor puternic pentru noul mostenitor la tronul Arabiei Saudite si sustinand abordarile lor conflictuale la adresa Iranului si a tarii vecine Qatar. In cazul Qatarului, care gazduieste o baza militara majora a SUA, sprijinul dlui Trump pentru o blocata condusa de EAU si sauditi impotriva acestei tari l-a pus fatis in contradictie cu secretarul sau de Stat, dar si cu ani de decizii politice americane. (...)Casa Alba nu a raspuns unei cereri de a comenta pe aceasta tema. Un purtator de cuvant al dlui Broidy a spus, intr-o declaratie, ca memorandumul acestuia a fost furat printr-o actiune sofisticata de hacking."Avem motiv sa credem ca aceasta spargere a fost sustinuta si desfasurata de catre agenti inregistrati si neinregistrati ai Qatarului, in incercarea de a-l pedepsi pe dl. Broidy pentru opozitia sa puternica fata de terorismul sustinut de state", a declarat purtatorul de cuvant, adaugand ca dl. Broidy a adresat la randul sau aceasta acuzatie, intr-o scrisoare catre Ambasadorul Qatarului la Washington. (...)Pana la alegerile din 2016, el [George Nader - n. Trad.] devenise consilier al Printului Hohammed al EAU. Potrivit unor persoane apropiate acestei relatii, in jurul ceremoniei de inaugurare a dlui Trump, dl. Nader s-a intalnit prima data cu dl. Broidy, fundraiser-ul republican, investitor din California cu un interes puternic in Orientul Mijlociu.Compania de securitate a dlui Broidy, Circinus, ofera servicii atat pentru agentii SUA, cat si pentru guverne straine. Condusa de fosti ofiteri militari americani, Circinus promite, pe site-ul sau, ca "poate angaja personal in intreaga lume si sa ofere protectie de forta fizica pentru persoane, grupuri sau facilitati in medii austere, ostile", dar si sa desfasoare "operatiuni specializate, protectie de infrastructura si activitati de instruire".Dl. Broidy, in varsta de 60 de ani, a intrat la un moment dat in probleme legale, in privinta unor plati catre o persoana politica. In 2009, a fost de acord sa pledeze vinovat la acuzatia de a fi oferit cadouri ilegale in valoare de 1 milion de dolari catre autoritatile de pensii din Statul New York, inclusiv calatorii, plati si o investitie secreta intr-un film intitulat "Crooch", produs de fratele unui oficial. Dupa ceremonia de inaugurare [a presedintelui Trump - n.trad.], dl. Nader a devenit prietenos cu dl. Broidy si l-a introdus Printului Mohammed. Circinus a asemnat, apoi, contracte in valoare de sute de milioane de dolari cu EAU, potrivit unor oameni la curent cu aranjamentul.Pana pe 6 octombrie, dl. Broidy devenise in mod clar suficient de apropiat atat cu Printul, cat si cu dl. Nader incat sa trimita un memorandum detaliat catre o adresa criptata de email folosita de dl. Nader, detaliind actiunile sale de advocary in numele EAU in cadrul intalnirii cu dl. Trump, in Biroul Oval, in timpul unei dupa-amieze de opriri prin toata Casa Alba.Un aliat al Casei Albe implicat intr-una dintre initiativele discutate - o forta de actiune pentru combaterea terorismului - a spus ca dl. Broidy a trimis memorandumul deoarece i se ceruse de catre printul mostenitor sa incerce sa obtina punctele de vedere ale presedintelui in privinta acestei idei. Dl. Broidy credea ca infiintarea acestei forte va sustine securitatea americana, a spus persoana respectiva.Potrivit memorandumului, dl. Broidy l-a presat in mod repetat pe dl. Trump sa se intalneasca in privat cu Printul Mohammed, de preferat intr-un mediu informal, in afara Casei Albe."Am prezentat faptul ca M.B.Z. este disponibil sa vina foarte curand in SUA si prefera o intalnire discreta, la New York sau New Jersey", i-a scris dl. Broidy dlui Nader, folosind initialele printului mostenitor. "Presedintele Trump a fost de acord ca o intalnire cu M.B.Z. este o idee foarte buna".Dl. Broidy a scris ca i-a spus de doua ori Lt. Gen. H.R. McMaster, consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui SUA, ca printul mostenitor "prefera un cadru informal pentru o intalnire in doi cu Presedintele Trump". Dar Generalul McMaster a opus rezistenta. "LTG McMaster a zambit si a raspuns ca sefii de stat se intalnesc de obicei la Casa Alba", asa cum "dicteaza protocolul".In memorandumul sau, dl. Broidy a descris cum i-a spus dlui Trump ca s-a intors recent de la o intalnire cu printul mostenitor, in legatura cu munca depusa de Circinus pentru EAU. Dl. Broidy explicase "planul captivant si transformational pe care il construieste MBZ pentru a dezvolta o forta de combatere a terorismului", despre care dl. Broidy i-a spus presedintelui ca a fost "inspirata" de discursul sau, la o conferinta ce a avut loc la Riad.Dl. Broidy a fost foarte critic la adresa vecinului si rivalului printului mostenitor, Qatar. Intre altele, EAU au acuzat Qatar-ul, tara aliata SUA, de utilizarea retelei sale de televiziune prin satelit Al Jazeera pentru a promova Islamul politic.Dl. Trump i-a cerut parerea si in legatura cu dl. Tillerson - care criticase in mod public izolarea Qatarului - iar dl. Broidy i-a spus ca secretarul de Stat ar trebui demis. "Rex lucreaza prost", a spus dl. Broidy, potrivit memorandumului.Intre discutiile despre diplomatie, afaceri si conducerea tarii, a scris dl. Broidy, el si presedintele "au vorbit timp de cateva minute despre politica si despre eforturile de colectare de fonduri pentru alegerile de mijloc de mandat, precum si despre situatia de la R.N.C.", anume Comitetul National Republican." (Sursa: The New York Times