UPDATE Leo de la Strehaia, retinut de politie - presa

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Arad, Lorena Radu, a declarat, luni, pentru News.ro, ca a fost pus in executare un mandat de aducere emis pe numele unui barbat de 41 de ani, cauatat de politistii orasului Strehaia, care fac cercetari intr-un dosar de inselaciune. Surse judiciare au declarat ca mandatul era emis pe numele lui Leo de la Strahaia, care ar fi cercetat in acest dosar dupa ce ar fi inselat un cetatean american, caruia i-ar fi vandut o statueta pretinsa a fi din aur. Leo de la Strahaia a fost ridicat dintr-un autoturism oprit in municipiul Arad si a fost escortat la politisti pana la sediul Politiei Judetene Mehedinti, unde va fi audiat.Inspectoratul General a trimis luni dimineata un comunicat in care spunea ca politistii din Mehedinti, cu sprijinul celor din Bucuresti si Dolj, a facut 8 perchezitii, in judetele Mehedinti si Dolj, precum si in municipiul Bucuresti, la locuintele unor persoane banuite de furturi din locuinte si inselaciune.Din cercetari a rezultat ca, incepand cu anul 2016, cei in cauza ar fi sustras bani si bijuterii din locuintele mai multor persoane prin metoda 'imprietenirii'.De asemenea, ar fi indus si mentinut in eroare o persoana careia i-au oferit spre vanzare o statuie presupusa a fi din aur."