Detalii de la Ministerul Economiei despre acordul de cooperare dintre Romarm si  Circinus: Este o intelegere prealabila intre parti, care nu presupune o procedură de selecție/licitație și nu conține clauze financiare/Evenimentul a avut un caracter discret, nu secret

Redam mai jos integral detaliile furnizate vineri, 2 martie, la solicitarea HotNews.ro, de Ministerul Economiei:"În data de 1 februarie 2018, compania Romarm a semnat, la sediul Ministerului Economiei, un acord de cooperare, cu compania americană Circinus Defense. Semnatarii acordului sunt directorul general al Romarm, Marius Ioana și Alan Blaine Stone, CEO Circinus. La eveniment au fost prezenți, cu caracter protocolar: ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă - ca reprezentant al ministerului în portofoliul căruia se află Romarm; ministrul apărării, Mihai Fifor – ca reprezentant al MApN; secretarul de stat pentru industria de apărare Ion Radu; ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Evenimentul a avut un caracter discret, nu secret.Acordul de cooperare Romarm-Circinus nu este un contract. Acordul Romarm-Circinus este o înțelegere prealabilă între părți, care nu presupune o procedură de selecție/licitație și nu conține clauze financiare. În consecință, este vorba despre un parteneriat care vizează, în principiu, colaborarea industrială pentru dezvoltarea unor produse și soluții în domeniul informațiilor și tehnologiilor de securitate, atât pentru beneficiari interni, cât și externi.Ministerul Economiei nu are competențe și atribuții privind achizițiile militare și nu este autoritate de reglementare în acest domeniu.Documentul semnat de Romarm și Circinus conține clauze și prevederi legate de securitatea națională, precum și date/informații la care face referire art. 12(1) lit c) din legea 544/2001, deci nedestinate publicului.Ministerul Economiei poate comunica doar date și informații din sfera sa de competență, cu respectarea legii privind accesul la informațiile de interes public, coroborată cu normele și reglementările privind securitatea națională. Industria de apărare este un domeniu strategic și sensibil, gestionat de Ministerul Economiei.Informatie de backgroundPotrivit OUG 114/2011, privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, Guvernul României are dreptul de a stabili circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în situaţiile prevăzute de art. 346 din TFUE.Acestea prevăd că niciun stat membru nu are obligaţia de a furniza informaţii a căror divulgare o consideră contrară intereselor esenţiale ale siguranţei sale și că orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război."ca, reprezentantii firmei Romarm si cei ai companiei americane Circinus, detinuta de Elliot Broidy, fundraiser-ul care l-a invitat pe Liviu Dragnea in ianuarie 2017 la ceremonia de investire a presedintelui Donald Trump, au semnat in data de 1 februarie un acord la sediul Ministerului Economiei.Acordul a fost semnat fara presa si comunicate oficiale, in mod netransparent, desi la eveniment au participat ministrul economiei, Danut Andrusca, ministrul Apararii, Mihai Fifor si ambasadorul american Hans Klemm. Contactati la acel moment de HotNews.ro, oficialii Ministerului Economiei au confirmat semnarea acestui acord, fara a da mai mult detalii despre continutul acestuia.Desi oficialii Ministerului Economiei n-au spus despre ce acord este vorba, potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro ar fi vorba de realizarea sistemului C4ISR, unul din programele prioritare majore de inzestrare a Fortelor Armate, cu o valoare estimata la circa 180 de milioane de euro.Ziarul Adevarul, detinut de Cristian Burci, a fost singura organizatie de presa care a relatat despre acord, intr-un articol publicat a doua zi dupa eveniment, in data de 2 februarie, insa ulterior a sters complet in mod bizar articolul de pe site. Dupa ce HotNews.ro a descoperit si a scris despre acest subiect, Adevarul a republicat articolul cu unele modificari ( Citeste aici explicatiile oferite de redactia Adevarul.ro pentru Paginademedia.ro Ulterior, firma americana Circinus a explicat intr-un punct de vedere transmis HotNews.ro , ca intelegerea semnata cu Romarm nu este un contract, ci un acord de parteneriat, pentru care au fost intrunite toate obligatiile legale.Circinus a mai precizat ca "are acorduri exclusive cu urmatoarele companii internationale de varf:- Systematic: o mare companie internationala de IT, ale carei solutii au fost preferate de catre Fortele Terestre Romane si folosite in brigazi NATO multianuale, iar recent de catre Centrul de Comanda al Misiunilor Armatei SUA;- Rockwell Collins: lider global in comunicatii si solutii de inalta integritate pentru clienti comerciali si militari din intreaga lume;Circinus are acorduri exclusive cu urmatoarele companii cu expertiza in domeniile de profil:- Centrul Pentru Servicii de Radiocomunicatii SRL, furnizor de varf specializat in echipamente de telecomunicatii, furnizor de sisteme si servicii integrate;- Institutul National pentru Cercetare si Dezvoltare in Informatica;- Q-East si Digital Data Services, companii IT de varf;- Romarm, precum si Electromecanica;- Quality Business Solutions.Efectul combinat al acordurilor de formare a acestor echipe este de a oferi o solutie C4I moderna ce raspunde cererilor campului de lupta modern, pentru Romania si pentru partenerii sai NATO. Aceste parteneriate vor crea locuri de munca in Romania si vor contribui cu venituri fiscale substantiale la bugetul roman".