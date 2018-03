Elvetienii au respins, prin referendum, desfiintarea taxei radio-tv. Aceasta este de 451 de franci pe an

Aproximativ 72% din cetatenii prezenti la referendum au votat impotriva propunerii.Sustinatorii acestei initiative doreau sa elimine taxa radio-tv (denumita 'Billag' in Elvetia) care, anul trecut, a strans 1,37 miliarde de franci (1,38 miliarde de dolari).In prezent, taxa radio-tv din Elvetia se ridica la 451 de franci (392 de euro) pe an si este una dintre cele mai mari din Europa. Comparativ, in alte tari din Europa, precum Spania, nu exista o taxa radio-tv, in timp ce in altele, precum Olanda, a fost abolita sau este pe punctul de a disparea complet, precum in Belgia.Guvernul s-a opus propunerii, apreciind ca ameninta diversitatea media si va afecta dezbaterea politica, intr-o tara cu 8,4 milioane de locuitori care vorbesc patru limbi (germana, franceza, italiana si retoromana).Tot duminica, 84,1% din elvetieni s-au pronuntat prin vot asupra dreptului guvernului federal de a percepe taxe pentru inca 15 ani.Votul de duminica era urmarit cu atentie de catre autoritatile de la Berna, deoarece postul national de radio-televiziune, SSR, care opereaza in cele patru limbi oficiale din Elvetia depinde de aceasta taxa radio tv care ii asigura 75% din buget. La SSR lucreaza aproximativ 6.000 de persoane.Pe langa SSR, de taxa radio-tv beneficiaza si alte 21 de posturi regionale de radio si 13 posturi regionale de televiziune. In total, 13.500 de locuri de munca directe si indirecte sunt amenintate, avertizeaza autoritatile federale.