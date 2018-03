Centrul de Autism "Marea Neagra": Sectorul de litoral ce fusese alocat pentru amenajarea unei plaje terapeutice este oferit acum pentru beach bar-uri

Organizatia spune ca, in semn de protest, a transmis o petitie catre premierul Viorica Dancila, prin care solicita un control real la ABADL Constanta, pentru a scoate la lumina aspectele semnalate.Proiectul de la malul Marii Negre ar fi trebuit sa se realizeze din donatii si sponsorizari si pe munca a sute de voluntari, se spune in comunicat"Situatia este de domeniul absurdului si greu de inteles. Desi legislatia la nivel european obliga statul roman sa accesibilizeze absolut toate spatiile publice, statul roman renunta la un parteneriat de amenajare a singurei plaje din Romania pentru persoanele dizabilitati, in conditiile in care intreaga investitie este asigurata din fonduri private. Gestul pe care il fac reprezentantii statului roman fata de persoanele cu nevoi speciale este unul cu totul grotesc si lipsit de umanitate, este o dovada clara a lipsei de intelegere si compasiune fata de situatia dificila in care se afla o persoana cu o anumita deficienta", afirma Gemanaru."Daca in luna mai 2017 Apele Romane ofereau gratuit un sector de plaja de 2 hectare pentru a fi amenajat cu o multime de ateliere terapeutice, dupa doar 8 luni de zile s-au razgandit si au anulat proiectul, din dorinta de a oferi acest sector de plaja unor agenti economici. Este ingrijorator cum Statul roman pune piedici acestui proiect, desi initial solicitarea de parteneriat a venit chiar din partea Administratiei Bazinale Dobrogea Litoral", acuza sursa citata."Mi-a fost solicitat in cadrul audientei la ABADL un pret de 12 lei / mp, in conditiile in care agenti economici aflati in aceeasi zona de plaja si mult mai bine pozitionati platesc intre 1 leu si 2 lei mp, iar in cea mai aglomerata statiune de pe litoralul romanesc Mamaia se platesc sume de 10 lei mp. In 2017, cu ajutorul familiilor care au copii cu dizabilitati, am curatat intreaga zona de plaja de vegetatie si mizerii si am adunat peste 20 de camioane de gunoi, pentru ca in momentul de fata Statul roman incearca sa ofere aceasta zona de plaja unor comercianti", mai afirma Gemanaru.