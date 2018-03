Luna viitoare va marca cinci ani de cand Uniunea Europeana s-a plasat in prim-planul protectiei animalelor prin interzicerea vanzarii de produse cosmetice testate pe animale. In acest an, aniversarea are o semnificatie deosebita, intrucat coincide cu un vot important in Parlamentul European - care ar putea contribui la crearea unui acord international care sa puna capat definitiv testarii produselor cosmetice pe animale, la nivel global.Luna trecuta, comunitatea pentru bunastarea animalelor s-a bucurat cand Comitetul pentru mediu al Parlamentului European a aprobat in unanimitate o rezolutie prin care solicita Uniunii Europene sa lanseze o interdictie globala privind testarea produselor cosmetice pe animale.Comisarii si guvernele au acum ocazia de a demonstra abilitatea unei conduceri globale reale si de a transmite un mesaj catre restul lumii - niciun animal nu trebuie sa sufere sau sa moara de dragul frumusetii.Interdictia UE de referinta a reprezentat un moment crucial pentru animalele din laboratoare - a pus in miscare o tendinta globala care a inspirat nenumarate alte natiuni.In ultimii cinci ani, multe tari au intensificat si au pus in practica noi reguli progresive, pline de compasiune. India, Guatemala si Noua Zeeland au adoptat o legislatie restrictiva, in timp ce altele - Coreea si Turcia - au facut pasi pozitivi in ceea ce priveste testarea produselor cosmetice pe animale.Interdictia UE a ajutat si in progresul stiintei. Datorita interdictiei, multe companii producatoare de cosmetice, dar si oameni de stiinta, si-au intensificat eforturile de a dezvolta teste alternative care ar putea fi folosite pentru a verifica siguranta produselor cosmetice fara a fi nevoie de suferinta unor animale.