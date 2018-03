Protest al presei din Timisoara fata de declaratiile primarului Nicolae Robu ca jurnalistii sunt "paraziti sociali"

Demersul jurnalistilor se adreseaza Comisiei de Etica a PNL si altor organisme nationale care apara libertatea de exprimare a presei si vine dupa ce primarul Nicolae Robu a lansat o serie de atacuri la adresa presei.Jurnalistii din Timisoara, scriu ca demersul lor isi propune sa aduca in atentie "derapajele grave" ale primarului municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL)."Demersul nostru, al presei timisorene, isi propune sa aduca in atentia autoritatilor, organizatiilor media din tara si din strainatate, ONG-urilor care sustin libertatea de exprimare, dar si persoanelor publice preocupate de aceasta tema, derapajele grave ale primarului Timisoarei, Nicolae Robu, presedintele PNL Timis. Primarul Timisoarei si-a facut o obisnuinta din a insulta si a eticheta jurnalistii, folosind de-a lungul timpului expresii ca , , , sau ", se arata in scrisoare.Jurnalistii din Timisoara arata, in document, ca vineri, la conferinta de presa a PNL Timis "excesele verbale" ale edilului "au atins un nivel fara precedent"."Comportamentul tot mai agresiv si jignitor a culminat vineri, 2 martie a.c, cand excesele verbale au atins un nivel fara precedent.Nicolae Robu a catalogat, pe contul sau de Facebook, media locala ca fiind "presa mizerabila, presa nepresa, de fapt, formata din paraziti sociali ce traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire".Ulterior, in cadrul conferintei de presa a PNL Timis, acesta a continuat cu insultele si a refuzat sa raspunda la intrebarile legitime ale jurnalistilor."Exista tot felul de variante de prostitutie in lumea de astazi, nu numai prostitutia pe centuri sau nu stiu pe unde. Exista si alt fel de prostitutie, care e mai grava", a sustinut Nicolae Robu. Seria atacurilor a continuat ieri (duminica- n.r.) cand, intr-o noua postare pe Facebook, le-a numit pe colegele noastre si a reluat expresii ca , , . Nicolae Robu a avut iesiri agresive verbal, de-a lungul timpului, din pacate, nu numai la adresa jurnalistilor, ci impotriva oricaror persoane care au avut o alta parere decat a sa - cetateni ai Timisoarei, primari PNL, alti politicieni sau membri ai unor asociatii", se mai arata in scrisoare.Jurnalistii din Timisoara spun ca nu vor mai accepta atitudinea "agresiva" a primarului Nicolae Robu care reprezinta "o incalcare a normelor europene de comunicare si o forma de intimidare si incalcare a libertatii de exprimare a mass media"."In opinia noastra, toate aceste atacuri la adresa jurnalistilor reprezinta o incalcare a normelor europene de comunicare si o forma de intimidare si incalcare a libertatii de exprimare a mass media. Nu vom mai accepta aceasta atitudine agresiva, nu vom mai tolera accesele verbal suburbane ale primarului Nicolae Robu, care este si presedintele PNL Timis. Ne solidarizam astfel, reprezentantii presei timisorene, intr-un demers comun ce isi propune sa apere dreptul jurnalistilor de a pune intrebari persoanelor publice si de a critica activitatea acestora. Acesta este un prim demers public, iar daca relatiile de comunicare dintre primarul Nicolae Robu si presa nu se vor echilibra, vom apela si la alte forme legale, publice, de protest", se mai arata in scrisoare.Demersul jurnalistilor se adreseaza Comisiei de Etica a PNL, careia ii cer "analizarea acestei situatii si un raspuns", Comisiilor pentru cultura si mass media din Parlamentul Romaniei, Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, dar si ONG-urilor care apara libertatea de exprimare si libertatea presei.Scrisoarea este semnata de: Iulia Ardelean - director Debanat.ro, Lia Lucia Epure - director Ziua de Vest, Nadia Iucu- redactor sef Televiziunea Europa Nova, Octavian Rosa - redactor sef Renasterea banateana, Bogdan Marta - redactor sef Tion.ro, Ciprian Voin - director Opiniatimisoarei.ro, Dragos Bota - editor sef Pressalert.ro, Adrian Marcu - director Banatulazi.ro, Ovidiu Varadeanu - reporter corespondent, Gelu Chetrariuc - director Sursadevest.ro, Ovidiu Marascu - editor Banatulmeu.ro, Petre Irimus - editor TimisoaraStiri.ro, Sorin Marascu - editor Gazetadinvest.ro, Petronela Axinte - corespondent Romania TV si Daniel Dancea - jurnalist.Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa, vineri, in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca "exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri", dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe jurnalisti "paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire!".Jurnalistii de la principalele organisme de presa prezenti la intalnirea cu edilul au parasit sala de conferinte.Primarul a avut o astfel de reactie dupa ce presa locala a scris ca strazile nu au fost curatate de zapada si ca exista doar 14 utilaje de deszapezire pentru tot orasul, care are aproximativ 1.300 de strazi.Nicolae Robu a explicat duminica, pe Facebook, motivul pentru care in conferinta de presa din 2 martie i-a jignit pe jurnalistii locali. Acesta sustine ca a fost intrerupt in timpul declaratiilor cu o intrebare, iar cand a vrut sa dea raspunsul, doi jurnalisi vorbeau peste el. El spune ca si-a pastrat calmul, dar s-a enervat cand a vazut ca jurnalistii il tot intrerupeau.Robu afirma ca "profesia de jurnalist extrem de importanta in societate", dar "nu oricine care bate o minge pe un maidan poate pretinde ca e fotbalist, tot la fel nu oricine scrie / vorbeste pe te miri unde - si presa isi are maidanele ei - este jurnalist".