MS: Niciunul dintre cei 52 pacienti internati in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Slatina nu a fost afectat in urma crimei care a avut loc in unitatea medicala

Niciunul dintre cei 52 pacienti internati in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Slatina nu a fost afectat in urma crimei care a avut loc in unitatea medicala, anunta Ministerul Sanatatii dupa ce o o echipa din cadrul Directiei de Sanatate Publica Olt a verificat modul de desfasurare a activitatii in unitatea sanitara, relateaza News.ro.

"In urma crimei petrecute noaptea trecuta la Spitalul Judetean Slatina, la solicitarea ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, o echipa din cadrul Directiei de Sanatate Publica Olt a verificat, astazi, modul de desfasurare a activitatii in unitatea sanitara. Conform Raportului de control primit de Ministerul Sanatatii, evenimentul s-a petrecut in sala de tratament a sectiei de psihiatrie in jurul orelor 1,20 dimineata, atunci cand pacientii dormeau. La acea ora incaperea era neutilizata si incidentul nu a afectat actul medical desfasurat in unitate", anunta Ministerul Sanatatii.





Niciunul dintre cei 52 pacienti internati in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Slatina nu a fost afectat.





"Toti au primit tratamentul corespunzator si la timp, asistenta medicala necesara fiind asigurata de asistenti medicali si ingrijitori din celelalte ture, care au fost solicitati de catre directorul de ingrijiri pentru asigurarea continuitatii actului medical", precizeaza MS.





Sorina Pintea, ministrul Sanatatii a cerut Directiei de Sanatate Publica Olt si conducerii unitatii sanitare sa ia toate masurile necesare ca acest eveniment sa nu afecteze desfasurarea actului medical in spital si in Sectia de psihiatrie, in special.





Un infirmier de la Spitalul Judetean Slatina si-a injunghiat o colega, asistenta, si apoi s-a sinucis, directorul spitalului afirmand ca a existat un incident "de natura personala" intre cei doi.

Procurorul de caz si serviciul de medicina legala au constatat decesul ambelor persoane, care aveau mai multe plagi prin injunghiere.