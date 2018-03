Augustin Lazar, intrebat daca ministrul Justitiei nu a respectat regulamentul CSM in procedura de revocare a sefei DNA: Este concluzia Ministerului Public. Am lansat aceasta intrebare pentru dezbatere

Procurorul general Augustin Lazar afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, ca ministrul Justitiei,Tudorel Toader, nu a respectat regulamentul CSM la procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si se intreaba daca Executivul poate sa se erijeze in acelasi timp "in denuntator si apoi in evaluator".

Intrebat daca ministrul Justitiei a incalcat regulamentul CSM in momentul in care a formulat cererea de revocare a procurorului-sef al DNA, Augustin Lazar a spus ca "Este concluzia Ministerului Public. Am lansat aceasta intrebare pentru o dezbatere, pentru a vedea si alte puncte de vedere".

"Aceasta intrebare am pus-o eu. A fost provocarea, tema pe care am pus-o in dezbatere. Este bine-cunoscut ca exista art. 24, indice 1, din Regulamentul de organizare si functionare a CSM, prin care se reglementeaza pas cu pas procedura de verificare a managementului practicat de un procuror-sef. De la sesizare pana la verificarea de catre Inspectia Judiciara. Apoi, punerea in discutie in sectia de profil, daca este procuror sau judecator, apoi se cer apararile celui in cauza. Se aduce la cunostinta si se poate face verificarea apararilor. Dupa care, sectia dispune sau nu revocarea. Cel in cauza are posibilitatea sa atace hotararea sectiei la plen iar dupa plen are posibilitatea sa se adreseze Sectiei de contencios a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Prin urmare, este o procedura foarte elaborata iar eu am intrebat in Sectia de procurori daca exista posibilitatea, daca este permis ca Executivul sa intervina peste aceasta procedura si daca poate sa o neglijeze si sa faca propria evaluare. Adica, Executivul sa se erijeze in acelasi timp in denuntator si apoi in evaluator, in judecator al situatiei, pentru a cere in continuare revocarea unui magistrat cu functie de conducere. Raspunsul nostru este ca nu poate, fiindca ar trece linia rosie a separatiei puterilor in stat", explicat Augustin Lazar.