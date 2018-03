Lazar: 35% dintre inculpatii trimisi in judecata au incalcat legislatia rutiera; circulam pe o infrastructura primitiva

Procurorul general Augustin Lazar sustine intr-un interviu acordat Agerpres ca 35% dintre inculpatii trimisi in judecata anul trecut au incalcat legislatia rutiera, principalele doua cauze fiind "infrastructura rutiera primitiva de acum 100 de ani", dar si comportamentul conducatorilor auto, mai ales al celor tineri, care sunt "teribilisti".

Lazar a fost intrebat despre tendintele in domeniul infractionalitatii, in contextul in care Ministerul Public isi va prezenta saptamana viitoare raportul de activitate pe 2017.

"As dori sa va dau cateva exemple, care ne pun pe ganduri si ne arata ca ordinea de drept in Romania trebuie intarita, nu slabita, si ca investitiile trebuie facute, nu abandonate. Spre exemplu, inculpatii trimisi in judecata anul trecut pentru infractiuni la regimul sigurantei circulatiei pe drumurile publice reprezinta 35% din totalul inculpatilor trimisi in judecata. La fiecare 100 de inculpati, 35 sunt trimisi in judecata pentru aceste fapte. Ceea ce ne incurajeaza pe noi, la cresterea aceasta enorma a parcului auto, sa facem investitii. Cu masini foarte puternice si tot mai competitive, tot mai speciale, (...) circulam pe o infrastructura rutiera primitiva de acum 100 de ani. Si atunci rezultatele sunt cele care se vad. De asemenea, trebuie sa umblam la educatia oamenilor. Tinerii trebuie sa invete sa fie politicosi in trafic, dar sa fie politicosi si in viata obisnuita. Maniera in care omul se comporta la volan este exact maniera in care a fost el educat acasa si la scoala. Din pacate, numarul de infractiuni comise de tineri si de minori este in crestere. Este o alta veste rea", a precizat procurorul general.

Intrebat daca acest numar mare de infractiuni la regimul rutier este cauzat de comportamentul conducatorilor auto, Lazar a indicat infrastructura si indisciplina.

"Daca infrastructura ar fi mai larga, mai bine construita, ar mai permite, sa zicem, si unele fapte de indisciplina rutiera, s-ar putea evita, dar asa cum este infrastructura noastra, orice conduita abuziva in regimul rutier este fatala, pentru ca asa sunt drumurile. Dar imi e foarte greu sa spun care ar trebui sa fie pe primul loc, fiindca educatia conducatorilor auto trebuie sa fie in vizorul autoritatilor competente. Si educatia tinerilor. Tinerii fatalmente devin conducatori auto. Conducatorii auto sunt teribilisti. Daca nu au o educatie adecvata, fac lucruri pe care nu ar trebui sa le faca la volan, dupa cum le fac si pe strada si le vedem (...) Consumul de alcool, conducere fara permis, conducere cu niste autoturisme si niste autovehicule care nu indeplinesc conditiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice si produc accidente, uneori chiar accidente colective".





Augustin Lazar a mentionat ca au crescut si faptele de violenta in familie, dar si infractiunile savarsite de minori, una dintre cauze fiind faptul ca parintii pleaca la munca in strainatate, iar copiii raman in grija vecinilor sau a unor rude mai indepartate.





"Pe locul doi se afla infractiunile contra patrimoniului si observam ca circa 23-24 de inculpati dintr-o suta de inculpati au comis infractiuni de acest gen, adica infractiuni de furt, de inselaciune, infractiuni de distrugere. (...) Pe locul trei se afla infractiunile contra persoanei. 20 de inculpati dintr-o suta au comis infractiuni contra persoanei. Atrag atentia in mod deosebit faptele de violenta in familie. Din pacate, intr-o lume foarte agitata, intr-o lume in care circula toata lumea peste tot, in care se intampla foarte multe lucruri, a crescut violenta in familie, au ramas foarte multi minori care nu se afla in ingrijirea parintilor, ci in cea a vecinilor, a unor rude mai indepartate si care cresc de la sine fara sa aiba o indrumare, un model parental prezent, care zi de zi sa ii spuna, sa ii atraga atentia si sa il ajute in educatie. A crescut spectaculos, din pacate, numarul de inculpati minori care comit aceste infractiuni", a adaugat Lazar.