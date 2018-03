 Wall Street Journal: Cum ar fi negociat Elliot Broidy sa castige milioane de dolari daca Departamentul de Justitie inchidea investigatia intr-o afacere de coruptie din Malaezia

Redam mai jos integral articolul publicat de Wall Street Journal: “Unul dintre cei mai importanti fundraiseri (persoane care se ocupa cu strangerea de fonduri) republicani apropiati presedintelui Donald Trump a purtat negocieri pentru a castiga zeci de milioane de dolari, in cazul in care Departamentul Justitiei din SUA renunta la investigatia sa in cazul unui scandal de coruptie cu o miza de multe miliarde de dolari, in care e implicat un fond de investitii al statului malaezian, potrivit unor emailuri consultate de The Wall Street Journal.In emailurile transmise pe parcursul anului trecut, Elliott Broidy, un investitor si de multa vreme donator republican, impreuna cu sotia sa, Robin Rosenzweig, avocata, discuta elaborarea unui contract de consultanta cu Jho Low, un om de afaceri malaezian aflat in centrul scandalului legat de compania 1Malaysia Development Bhd., scandal ce a atras atentia spre premierul acestei tari, Najib Razak. Mesajele includ proiecte de acord intre firma californiana de avocatura a dnei Rosenzweig si reprezentanti ai dl. Low, despre posibile prevederi ale asocierii lor de afaceri. Intr-unul dintre proiecte, exista o propunere ce include un comision de 75 de milioane de dolari, in cazul in care Departamentul de Justitie incheie rapid investigatia sa.Pe langa proiectele de contract, emailurile par, de asemenea, sa indice ca dl. Broidy a pregatit punctele de discurs pentru premierul Malaeziei, inaintea unei vizite din 2017 la Washington, ce a inclus o intalnire cu dl. Trump si cu alti oficiali. In punctele de discutie, premierul era sfatuit sa afirme ca Malaezia doreste sa evidentieze colaborarea sa cu SUA, in confruntarea cu statul nord-coreean, argumentand in acelasi timp impotriva investigatiei legale din SUA in chestiunea 1MDB (acronimul companiei malaeziene mentionate, 1Malaysia Development Berhad - n.trad.). Nu e limpede ce s-a intamplat - daca s-a intamplat - cu aceste puncte de discurs.Detaliile pretinsului efort de influentare a investigatiei Departamentului Justitiei au fost incluse intr-un set de emailuri transmise din conturile de email ale Dl. Broidy si ale sotiei sale, ce au fost furnizate Wall Street Journal.Dl. Broidy a fost vicepresedinte al fondului comun al campaniei lui Trump cu Partidul Republican, in campania din 2016, ajutand la colectarea a peste 108 milioane de dolari. Donator republican vechi, el a dat peste 160.000 de dolari, anul trecut, Comitetului National Republican, unde ocupa in prezent pozitia de vice-presedinte national pentru finante. In martie, dl. Trump este programat sa participe la un eveniment de strangere de fonduri la Los Angeles, la organizarea careia a contribuit dl Broidy.Chris Clark, de la Latham&Watkins LLP, reprezentand pe dl. Broidy si dna Rosenzweig, care conduce Colfax Law Office Inc., a spus intr-o declaratie ca firma de avocatura a dnei Rosenzweig, a fost contactata de Pras Michel, membru al grupului de hip-hop din anii 1990 the Fugees si prieten al dlui Low, "pentru a oferi consiliere strategica pentru dl. Low, ca parte dintr-o echipa mai larga".In declaratie se adauga: "Pe parcursul acestor contacte au fost discutate mai multe strategii cu dl. Broidy, dl. Michel si alti membri ai echipei. Dar dl. Broidy, dna Rosenzweig si nimeni care sa actioneze in numele lor nu a discutat vreodata cazul dlui Low cu Presedintele Trump, cu vreun membru al echipei acestuia sau cu cineva de la Departamentul de Justitie al SUA".Dl. Clark a spus ca nici compania Colfax Law, nici dl. Broidy nu au reprezentat vreodata, "in nicio capacitate", Malaysia sau pe vreunul dintre oficialii acestei tari."Suntem preocupati ca Wall Street Journal este in posesia unor proiecte interne ale unor documente care nu au fost folosite niciodata si care nu s-a dorit niciodata sa fie distribuite unor terte parti", a spus el. "Punem sub semnul intrebarii legalitatea si caracterul manierei in care au fost optinute documentele".Departamentul de Justitie a refuzat sa comenteze.Dl. Low nu a raspuns unei cereri de a comenta pe seama acestui aranjament. El a dezmintit ca a facut ceva rau in cazul 1MDB. Fondul 1MDB a dezmintit ca ar lipsi vreun ban si a spus ca va coopera cu orice investigatie legala. Mai multe anchete desfasurate in Malaezia in cazul 1MDB au fost inchise fara sa fie identificata vreo neregula.Premierul Najib, care a controlat 1MDB si i-a acordat dlui Low controlul asupra deciziilor de investitii, este nerabdator ca Departamentul de Justitie sa renunte la anchetele sale.Departamentul de Justitie pretinde ca dl. Low, un finantist malaezian in varsta de 36 de ani, a contribuit la sifonarea a cel putin 4,5 miliarde de dolari de la 1MDB, intre 2009-2015. Dl. Low si asociati din Asia si Orientul Mijlociu ar fi folosit castigurile pentru a cumpara case de lux in SUA, pentru a frecventa cluburile de noapte din Las Vegas si pentru a finanta filme hollywoodiene, intre altele. Cel putin sase tari sunt investigate in aceasta afacere, inclusiv Singapore si Elvetia.De la mijlocul lui 2016, Departamentul de Justitie a incercat, prin intermediul unor dosare civile deschise in California, sa puna sechestru pe active de aproape 2 miliarde de dolari, presupus a fi fost cumparate cu banii furati. Miercuri, autoritatile din Indonezia au retinut iahtul de 250 de milioane de dolari al dlui Low, intr-un port din Bali, in urma unei cereri a FBI.Un reprezentant al dlui Low a spus, intr-o declaratie scrisa emisa dupa retinerea iahtului, ca acest caz este "complet nefondat" si ca, "in loc sa reflecte asupra afirmatiilor motivate politic si total defectuoase, Departamentul Justitiei mentine modelul de a-si depasi atributiile la nivel global - totul in baza unor acuzatii neintemeiate ca ar exista infractiuni".Autoritatile SUA mai sustin, in procesele civile, ca "Oficialul malaezian 1", despre care oameni la curent cu subiectul spun ca este o referire la dl. Najib, ar fi primit 681 milioane de dolari din partea 1MDB, in conturile sale personale. Departamentul Justitiei, in procesele sale ce vizeaza sechestrarea de bunuri, a identificat bijuterii in valoare de zeci de milioane de dolari, achizitionate cu fonduri provenind din presupusa frauda de la 1MDB, inclusiv pentru sotia dl. Najib. Dl. Najib a dezmintit ca ar fi luat bani in beneficiu personal, iar procurorul general al Malaeziei a oprit investigatia.In septembrie 2017, dl. Trump l-a invitat pe dl. Najib sa discute relatiile comerciale, in cadrul unei intalniri la Casa Alba. Avand in vedere scandalul 1MDB si presupusa implicare personala a dlui Najib, momentul vizitei a starnit controverse in randul criticilor premierului. Inaintea vizitei, pe 7 august 2017, dl. Broidy a transmis un email unui coleg la virma sa de investitii, email avand ca subiect "Puncte de discutie Malaezia *Final*".Emailul pare sa descrie cum ar trebui sa abordeze dl. Najib vizita sa in SUA. Prima prioritate listate este ca trebuie sa exprime clar sprijinul total al Malaeziei pentru eforturile SUA de a izola Coreeea de Nord, se arata in email. Punctele de discutie listeaza si cazul 1MDB: Investigatia SUA "a cauzat tensiuni inutile", se arata in punctele de discutie, "si ar putea produce o reactie negativa in randul malaezienilor".Un purtator de cuvant al dlui Najib nu a raspuns cererii de a comenta pe seama presupuselor puncte de discutie sau a vizitei acestuia la Washington.In vizita efectuata la Casa Alba in Septembrie 2017, dl. Najib s-a intalnit cu dl. Trump, Secretarul de Stat Rex Tillerson, consilierul pe probleme de securitate nationala. Lt. Gen. H.R. McMaster, inaltul consilier Jared Kushner si cu alte oficialitati americane. Intr-o aparitie publica alaturi de acesta, dl. Trump a identificat Malaezia drept un aliat strategic din Asia, in chestiuni de securitate nationala. "El nu mai face afaceri cu Coreea de Nord", a spus dl. Trump despre dl. Najib. "Credem ca acest lucru este foarte important".Inaintea intalnirii dlui Trump cu dl. Najib, din toamna anului trecut, Generalul McMaster si un membru al Biroului de consilieri al Casei Albe l-au informat pe presedinte ca premierul malaeziei este anchetat de catre Departamentul Justitiei si ca aceasta chestiune ar putea fi aparea in timpul discutiilor, a spus un oficial de la Casa Alba. Dl. Trump a fost sfatuit ca dl. Najib ar putea ridica subiectul si ar putea face lobby pentru a cere Departamentului Justitiei sa inchida acest dosar, iar el ar trebui sa raspunda ca nu va interveni, a spus oficialul.Ulterior, dl. Najib nu a abordat subiectul in discutia privata cu presedintele si nici dl. Trump nu a facut-o, a spus oficialul.Casa Alba nu a raspuns unei intrebari daca dl. Trump a discutat vreodata cu dl. Broidy despre ancheta Departamentului Justitiei.Experti juridici au spus ca anumite actiuni descrise in emailuri au precedente sumare la Washington. O incercare de a aborda oficialitati de la Casa Alba pentru a inchide o ancheta a Departamentului de Justitie ar fi neobisnuita, deoarece administratiile nu au avut, in mod tipic, vreun amestec in anchetele federale, pentru a evita senzatia vreunei motivatii politice. In schimb, dl. Trump a avut adesea incursiuni in chestiuni ale Departamentului de Justitie, criticandu-l pe procurorul general Jeff Sessions, cel mai recent miercuri, cand a calificat drept "rusinos" modul cum a abordat dl. Sessions o ancheta referitoare la acte de supraveghere.Implicarea dlui Broidy in politica din Malaezia dureaza cel putin din martie 2017, cand sotia sa, dna Rosenzweig, a a elaborat un acord intre firma sa din Beverly Hills si dl. Low, potrivit emailurilor.Pe 12 martie 2017, dna Rosenzweig a trimis acordul prin email, catre Nickie Lum Davis, a carui firma din hawaii, LNS Capital, a actionat in calitate de consultant pentru Colfax in cazul acordului cu dl. Low, potrivit emailurilor. Proiectul nesemnat de document stipuleaza diverse prevederi, inclusiv plata a 75 de milioane de dolari, daca firma poate ajuta la a determina Departamentul de Stat sa renunte, in termen de 180 de zile, la procesele sale vizand confiscari de active.Dna Rosenzweig a schimbat, ulterior, detaliile acordului, introducand un comision fix, despre care a mentionat ca are drept scop respectarea prevederilor legislatiei SUA, potrivit unui email transmis, tot in martie, catre dna Davis de la LNS.Dna Davis nu a raspuns unei cereri de a comenta pe aceasta tema.Pana in luna mai nu exista inca un acord final, potrivit seriei de emailuri. Dl. Low nu dorea sa o plateasca pe dna Rosenzweig direct, ci prin dl. Michel, fosta vedeta hip-hop, arata emailurile. Dl. Michel s-a numarat printre numeroasele celebritati cu care dnul Low se imprietenise in anii care s-au scurs de cand a inceput presupusa frauda, la sfarsitul lui 2009. Emailurile nu mentioneaza motivele structurii de plata.Dl. Michel nu a raspuns unei cereri de a comenta pe aceasta tema.Emailurile pe care le-a consultat Wall Street Journal nu arata daca firma dnei Rosenzweig a finalizat prevederile acordului cu dl. Low", scrie The Wall Stree Journal.Publicatia aminteste ca Eliot Broidy a fost implicat in 2009 intr-un rasunator caz de coruptie in Statele Unite. Elliot Broidy a demisionat in 2009 din functia de preşedinte al fondului de investiţii Markstone Capital, după ce a recunoscut că a dat mită 1 milion de dolari către oficiali ai statului New York şi către manageri ai fondurilor private de pensii. Broidy si-a recunoscut faptele si a platit 18 milioane de dolari pentru a scapa de inchisoare. (Vezi aici relatarea intregii afaceri)