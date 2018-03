Un barbat din Galati, suspectat ca si-a ucis fosta iubita, a fost retinut de politisti. Femeia facuse cateva sesizari la Politie, ultima pe 2 februarie

Barbatul, care a fost audiat la Postul de Politie din comuna galateana Pechea, fiind suspectat ca si-a ucis fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit, a fost retinut.Potrivit anchetatorilor, Vasile Petcu, de 42 de ani, cunostea programul obisnuit al femeii, Violeta Mirica, in varsta de 33 de ani, care lucra ca vanzatoare la un magazin, a urmarit-o pe aceasta si in urma unor discutii in contradictoriu avute pe strada i-a aplicat mai multe lovituri de cutit in zona gatului."Incerca sa se impace cu ea, avusesera o relatie extraconjugala, dar ea nu voia sa se impace si au avut mai multe discutii de-a lungul timpului. Deoarece cunostea programul de lucru al victimei, s-a inarmat cu un cutit, a urmarit-o pe DJ 255, iar in dreptul unor imobile, a suprins-o pe victima, cel mai probabil pe fondul unor discutii contradictorii, si i-a aplicat acesteia multiple lovituri de cutit in zona gatului, producandu-se o hemoragie externa masiva", a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Oana Hancu.Se pare ca barbatul i-a aplicat femeii circa 17 lovituri de cutit in zona gatului si a fetei.In trecut, femeia, care este casatorita si are doi copii, a facut mai multe plangeri la Politie pe numele barbatului cu care avusese o relatie extraconjungala.De altfel, femeia se intorsese la sotul ei si la cei doi copii."In decembrie 2016, la Postul de Politie de la Pechea a fost inregistrata o plangere a victimei cu privire la faptul ca fostul ei concubin, un barbat de 42 de ani, ar fi urmarit-o de mai multe ori in timp ce se deplasa pe drumul dintre domiciliu si locul de munca fara insa sa-i adreseze niciun cuvant. Ca urmare a sesizarii, politistii au intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de hartuire si in prima faza a fost dispusa inceperea urmarii penale in rem. In urma cercetarilor, in luna martie 2017, in dosar a fost dispusa continuarea urmarii penale fata de suspect, deoarece au existat probe care sa conduca la continuarea urmarii penale fata de el. A mai fost o sesizare a femeii in luna aprilie 2016 cu privire la faptul ca fostul concubin i-a adresat injurii si cu aceasta ocazie politisti i-au aplicat barbatului o sanctiune contraventionala pentru adresare de injurii in public. Ultima data pe 2 februarie 2018, femeia a sesizat din nou organele de politie cu privire la faptul ca in ziua respectiva, fostul ei iubit, aflandu-se pe drumul comunal s-a indreptat cu bicicleta spre ea, dar atat, nu ca a jignit-o sau amenintat-o, pur si simplu ca se tinea dupa ea, o urmarea, barbatul fiind sanctionat contraventional", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin.Barbatul a fost retinut si va fi prezentat vineri instantei Tribunalui Galati cu propunere de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunii de omor.