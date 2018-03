29 de ani de cand brasoveanul Liviu Babes si-a dat foc pe partia Bradul, in semn de protest fata de regimul comunist

La ora 10:30 va avea loc o intalnire la Crucea de la baza partie Bradul din Poiana Brasov, urmata de o slujba de pomenire la Biserica ''Sf. Ioan Botezatorul'' din statiune, la ora 11,30, informeaza un comunicat al Asociatiei Luptatorilor, Ranitilor si Urmasii Eroilor Brasov-Decembrie 1989 (ALRUE) si Asociatia 15 Noiembrie 1987 Brasov.Incepand cu ora 13:00, la sediul ALRUE din Brasov va avea loc o intalnire omagiala dedicata eroului Liviu Corneliu Babes, potrivit sursei citate.Pe 2 martie 1989, Liviu Corneliu Babes, atunci in varsta de 47 de ani, si-a dat foc in timp ce cobora pe partia Bradul din Poiana Brasov purtand in mana un carton pe care era scris un mesaj de protest. Gestul sau a fost facut public mai intai in strainatate de catre turistii straini aflati atunci in statiune.Liviu Corneliu Babes a fost comparat cu studentul Jan Palach, care si-a dat foc, in anul 1969, in piata Wenceslas din Praga, in semn de protest fata de invadarea Cehoslovaciei de catre trupele sovietice in anul 1968.Liviu Corneliu Babes a fost declarat erou martir in iunie 1997, iar o strada din municipiul resedinta ii poarta numele. Autoritatile locale incearca de cativa ani sa gaseasca fonduri pentru ridicarea unui monument inchinat eroului.