Lovitura la CSM: Sefa Sectiei Penale a Inaltei Curti, respinsa. Completul Elenei Udrea si Alinei Bica, afectat

In timp ce prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans era la Bucuresti pentru a discuta situatia din Justitie, Sectia pentru judecatori a CSM a respins candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu la sefia Sectiei Penale a ICCJ pentru un nou mandat de 3 ani,decizie ce va avea efecte asupra dosarelor penale cu ministri si parlamentari de pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrieJudecatoarea Popescu a condus aceasta sectie in ultimii 3 ani. Mandatul ei a expirat pe 24 ianuarie cand CSM a amanat sa ia in discutie candidatura ei pentru un nou mandat de 3 ani si sa ceara reinvestirea de catre presedintele Romaniei. In schimb, CSM a lasat-o tot pe judecatoarea Popescu sa conduca interimar Sectia Penala a ICCJ.

"Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea candidaturii pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a doamnei judecator Popescu Mirela Sorina. (Admitere 4, respingere 5, 1 abtinere)", se arata in ordinea de zi solutionata a CSM.



De ce e important seful Sectiei Penale a ICCJ

Surse din cadrul CSM au explicat pentru Romania Curata ca presedintele Sectiei Penale a ICCJ este extrem de important intrucat organizeaza completurile de judecata si planificarile de sedinta. In plus, conduce Completurile de dezlegare a chestiunilor de drept si, cel mai important, conduce unul dintre cele doua Completuri de 5 judecatori ale ICCJ, care dau sentintele definitive la ministri si parlamentari. Dupa cum stiti, demnitarii sunt judecati de Sectia penala a ICCJ.



Judecatoarea Mirela Popescu conduce Completul de 5 judecatori la Elenei Udrea si Alina Bica

Completul de 5 judecatori al ICCJ care judeca apelul in dosarul gala Bute si va da verdictul final este format din urmatorii judecatori: Mirela Sorina Popescu - presedinte, Ionut Matei - judecator, Constantin Epure - judecator, Simona Cirnaru - judecator, Simona Encean - judecator.

Potrivit acelorasi surse, C5 condus de judecatoarea Popescu judeca si cele doua procese de coruptie in care a fost condamnata fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, prietena de shopping la Paris a Elenei Udrea. La fond, Bica a primit 4 ani cu executare in dosarul cu Adriean Videanu si 3 ani si jumatate in dosarul cu fostul sef al Fiscului, Serban Pop. Elena Udrea a primit 6 ani cu executare. Acum, ambele sunt plecate in Costa Rica. Alina Bica sustine ca face avocatura acolo, iar Elena Udrea ca este insarcinata cu gemeni. Odata ajunsa in Costa Rica, Udrea a declarat la Antena 3 ca medicii i-au recomandat sa evite calatorile cu avionul din pricina sarcinei. citeste mai mult pe Romania Curata.

Cine face parte din Sectia de judecatori a CSM



Potrivit unor surse din cadrul Consiliului, Sectia pentru judecatori a CSM este controlata de gruparea Savonea-Baltag, adica de 5 judecatoare considerate apropiate de PSD dintre cele 9 cat sunt in total. Fosta sefa a Curtii de Apel Bucuresti, judecatoarea Lia Savonea, este sotia avocatului Mihai Savonea, fost coleg de cabinet cu fostul senator PSD condamnat pentru coruptie, Catalin Voicu. Fosta sefa a AMR, judecatoarea Gabriela Baltag, este o obisnuita a platourilor tv de la Antena 3. De notat ca, potrivit acelorasi surse, Completul de 3 judecatori al ICCJ care a dat sentinta de condamnare, la fond, in dosarul Voicu a fost judecatoarea Mirela Popescu.