Cele trei institutii ale UE au ajuns la un acord prealabil pentru muncitorii detasati, un dosar foarte sensibil la nivel european

durata maximala a detasarii: se propune 12 luni, care mai pot fi prelungite cu inca 6, daca tara de primire accepta o solicitare a intreprinderii.

transportul rutier: pentru acest sector ultrasensibil, fosta directiva din 1996 (si nu noua revizuire) se va aplica soferilor pana cand o directiva specifica va intra in vigoare.

transpunerea noii directive in sistemele juridice ale statelor membre: negociatorii au convenit asupra unei formule de doi ani pentru transpunere si o aplicare in toate tarile UE la capatul acestui interval.

Detasarea muncitorilor, care permite europenilor sa lucreze in alta tara din UE, cotizand la sistemul de asigurari sociale al tarii de origine, a devenit un subiect emblematic in cadrul campaniei pentru prezidentialele din Franta, opunand euroscepticii cu adeptii blocului european.Potrivit acestei reforme, prezentate in martie 2016 de Comisia Europeana, un muncitor detasat va trebui sa primeasca acelasi salariu ca un muncitor local: nu doar salariul minim al tarii de primire (cum era cazul in prima directiva din 1996), dar si toate bonusurile prevazute in aceasta tara (precum prima de frig, spor de rusine, de vechime, al 13-lea salariu etc.)."Aveti in fata un comisar fericit. Este un acord istoric", a declarat comisarul european pentru afaceri sociale, Marianne Thyssen, intr-o conferinta la Bruxelles.Ministrul adjunct pentru Munca si politica sociala din Bulgaria, Zornitsa Rusinova, a carei tara asigura presedintia legislativa a UE, a confirmat un consens."Aveam nevoie de acest acord prealabil (...) Sunt extrem de increzator ca pana in mai-iunie vom putea ajunge la revizuirea acestei directive", a spus eurodeputata franceza Elisabeth Morin-Chartier, co-raportor al proiectului la Parlamentul European.Aceasta abordare comuna, obtinuta in noaptea de miercuri spre joi intre negociatori, este o etapa obligatorie pentru un text final al reformei.Acordul prealabil trebuie aprobat de reprezentantii celor 28 de state membre in 14 martie. Iar "diavolul se ascunde in detalii", a avertizat o sursa europeana.Textul definitiv trebuie apoi votat de ministrii celor 28 si de Parlamentul European, in sesiune plenara.Concret, cele trei institutii europene au reusit sa-si apropie pozitiile pe urmatoarele puncte: