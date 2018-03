Guvernul nu vrea sa comunice nimic despre intalnirea dintre Viorica Dancila si Frans Timmermans/ Purtatorul de cuvant al Executivului: Nu am niciun comentariu

Guvernul nu doreste sa transmita nimic despre intalnirea de joi dintre premierul Viorica Dancila si Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Intrebat de jurnalisti de ce la inceputul sedintei de Guvern, premierul nu a facut nicio referire la aceasta intalnire, care se incheiase cu cateva minute inainte, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a spus ca nu are niciun comentariu de facut. Acelasi lucru a raspuns si cand a fost intrebat daca Executivul va emite macar un comunicat de presa.La insistentele jurnalistilor, Nelu Barbu a mai spus ca nu are mandat sa vorbeasca despre acest subiect. Dupa alte insistente, purtatorul de cuvant a afirmat ca au fost luari de pozitii in spatiul public din partea Guvernului de-a lungul timpului si nu sunt altele suplimentare. "Stiti foarte bine ca au fost intalniri de-a lungul timpului, au fost tot felul de luari de pozitii in spatiul public din partea Guvernului. Nu am nimic suplimentar", a spus Nelu Barbu.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a efectuat joi o vizita in Bucuresti, intalnindu-se cu premierul Viorica Dancila, cu presedintele Klaus Iohannis, cu sefii partidelor de la putere si sefii partidelor din opozitie.