Timmermans, intrebat cum comenteaza acuzatiile lui Dragnea la adresa sefei Reprezentantei Comisiei la Bucuresti: Face o treaba foarte buna, sunt foarte mandru de ea

Oficialul european a fost intrebat cum comenteaza acuzatiile lansate de Liviu Dragnea la adresa Angelei Cristea."Angela face o treaba foarte buna, ma informeaza mereu si sunt foarte mandru de ea", a raspuns Timmermans, afirman ca le-a transmis sefilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca, "data viitoare cand au impresia ca nu am inteles sa ma sune direct".Liviu Dragnea a declarat la inceputul lunii februarie ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, la Cotroceni, dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis "minciuni" comisarilor europeni, ceea ce reprezinta "un gest impotriva intereselor romanesti, care nu poate sa ramana netaxat si nespus" Dragnea a adaugat ca el a avut initiativa acestei discutii cu presedintele Klaus Iohannis: "Am ramas dupa depunerea juramantului cred ca 10-12 minute. I-am aratat presedintelui minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, doamna Angela Cristea, transmise la toti comisarii europeni, spunandu-i ca mie mi se pare antiromanesc si un gest impotriva intereselor romanesti care nu poate sa ramana netaxat si nespus", a declarat liderul PSD.El a sustinut ca cel care trebuie sa informeze Comisia Europeana, Parlamentul European despre situatia din Romania este presedintele tarii, ci nu "alti cetateni cu diverse pozitii care spun lucruri nereale".