VIDEO Frans Timmermans: Sunt foarte bine informat despre ce se intampla in Romania / Nu e treaba politicienilor sau a membrilor guvernului sa verifice Justitia

Timmermans a fost intrebat, intr-o conferinta sustinuta la finalul vizitei pe care a efectuat-o la Bucuresti, daca, in urma discutiilor pe care le-a purtat cu Dragnea, Tariceanu, premierul Dancila, membrii comisiei juridice si reprezentanti ai sistemului judiciar, a constatat ca a primit informatii distorsionate, asa cum au acuzat Dragnea si Tariceanu."Sincer, nu. Vreau sa evit orice neintelegere, de aceea am stabilit ca vom avea contacte directe cu toate institutiile implicate. Suntem foarte bine informati, nu va faceti griji, putem fi mereu mai bine informati. Nu am avut impresia ca am fost dezinformati", a raspuns oficialul european.

Intrebari:

Au existat acuzatii ca la Bruxelles au ajuns informatii eronate. Exista vreo diferenta intre ce stiati si ce ati aflat azi?

F.T.: Sincer, nu. Vreau sa evit orice neintelegere, de aceea am stabilit ca vom avea contacte directe cu toate institutiile implicate. Suntem foarte bine informati, nu va faceti griji, putem fi mereu mai bine informati. Nu am avut impresia ca am fost dezinformati.



Sefii celor doua camere au acuzat-o pe Angela Cristea ca a mintit cand a transmis informatii.

F.T.: Motivul pentru care suntem acum in contact direct, le-am spus ambilor presedinti ca data viitoare cand au impresia ca nu am inteles sa ma sune direct. Angela face o treaba foarte buna, ma informeaza mereu si sunt foarte mandru de ea.

A facut Romania pasi inapoi in ce priveste lupta anticoruptie?

F.T.: Nu suntem satisfacuti cu progresele facute, nu a fost destul progres, in unele zone s-a batut pasul pe loc, dar acest lucru se poate rezolva. Ma simt incurajat de intalnirile de azi, in Parlament si in Guvern exista o dorinta de a face progrese.

Ministrul Justitiei a cerut revocarea sefei DNA. Cum vedeti acest demers?

F.T,: Dupa cum am spus presedintilor celor doua camere, premierului, convingerea mea e ca activitatea de a verifica magistratii trebuie facuta de magistrati. Toti oamenii gresesc uneori, la fel se intampla si in justitie. Daca sunt oameni care fac greseli, trebuie verificati, dar nu de politicieni sau de oameni din Guvern, ci de sistemul judiciar, tine de separarea puterilor in stat. Ca principiu, sistemul judiciar trebuie verificat de sistemul judiciar.



Ati citit raportul ministrului Justitiei? Ati conditionat ridicarea MCV de neschimbarea sefei DNA?



F.T.: Voi foarte precaut in raspuns, pentru ca vreau sa se inteleaga, sa nu existe neintelegeri. Am fost informat cu privire la raport, l-am vazut dar nu sunt un judecator, nu e treaba mea sa spun daca sunt afirmatii corecte sau gresite, dar daca sunt acuzatii la adresa unui magistrat atunci trebuie ca cineva din sistemul judiciar sa se ocupe de afirmatii, nu e treaba unui politician, tine de separarea puterilor in stat, si asa se intampla in toata lumea. Speram ca sfaturile noastre vor duce la imbunatatiri ale legilor. In ce priveste MCV, ambitia noastra e sa putem spune in 2019 ca putem sa oprim MCV, dar aceasta ambitie nu se poate aplica daca se finalizeaza ultimele recomandari restante din partea Comisiei. 2019 nu e un termen limita, e o ambitie a Comisiei. Am simtit azi ca exista o disponibilitate si ambitie pentru a se intampla acest lucru. Cred ca e fezabil, nu e un termen limita, e o tinta. Suntem acum la finalul acestui maraton si stim ca pe ultima bucata te gandesti la metri pe care ii mai ai de parcurs si esti obosit si vrei sa te opresti si te poti uita in urma la succesul urias obtinut. Romania a obtinut aproape un miracol in ultimii 20 de ani. Ce ati obtinut cu sistemul judiciar e extraordinar. Vrem sa fie intarit, pentru ca progresele sa fie ireversibile.

I-ati transmis ceva dl Dragnea, fiind colegi de doctrina politica?

F.T. Daca am vorbit despre DNA, a fost pentru ca am vrut eu, nu pentru ca a vrut cealalta parte a discutiilor. Cand am deschis subiectul mi s-a explicat ce se intampla, am luat act despre asta, am spus ceva ce cred. Azi eu am fost in partea de Cooperare, si vreau sa existe si mai multa cooperare. In discutiile cu dl Dragnea, nu tin cont de familia politica, nu e importanta pentru mine cand vorbesc despre justitie. Cand am vorbit foarte scurt despre politica, dl Dragnea ma intrebase de ce social-democratiile au astfel de probleme in Europa, si i-am spus ca noua ne place sa vorbim oamenilor de educatie, sanatate, si nu de reforma justitie. Trebuie sa depasim acest moment in care vorbim doar de reforma justitiei. Aceasta tara are un potential incredibil, i-am spus premierului ca trebuie sa gasim oportunitati de a cheltui fondurile structurale. Imaginati-va cum ar fi daca ati putea imbunatati infrastructura, despre asta ar trebui sa fie munca CE.

Sunt doi ministri pentru care Parlamentul nu a permis inceperea urmaririi penale, doua restante in MCV. Cum vedeti ridicarea MCV?

F.T.: Inca mai sunt multe de facut, Putem sa le facem pana in 2019, de aceea intensificam contactele. Vrem sa cooperam in acest scop. Aceste lucruri nu au nimic de-a face cu Schengen, e timpul ca si celelalte tari sa recunoasca ca Romania e cat se poate de pregatita in ce priveste Schengen. Sa nu incurcam lucrurile, Romania ar trebui sa faca parte din Schengen.

Ce ati cerut Romaniei? Se poate activa articolul 7?



F.T.: Nu exista nicio relatie intre MCV si articolul 7, nu exista o amenintare sistemica la adresa statului drept, aveti o justitie puternica si independenta. Noi verificam daca pasii conveniti sunt respectati. Situatia e diferita fata de cea din alte tari. Cooperam pentru a ne asigura ca sunt luate toate masurile pentru independenta justitei. Vrem sa ajungem in punctul in care nu mai pot exista regrese



Se lucreaza in CE la mecanismul de conditionare a fondurilor europene de statul de drept, e posibil sa intre in vigoare la urmatorul buget?



F.T.: Ne vom prezenta propunerea in mai. In cadrul discutiilor de pregatire, ne-am gandit cum putem sa ne asiguram ca fondurile europene sunt cheltuite in conformitate cu statul de drept. Ne gandim la un mecanism care sa asigure ca toate fondurile sa poata fi verificate, astfel incat sa ne asiguram ca nu sunt cheltuite prost. Se refera la toate statele membre. Cred ca banii europenilor trebuie cheltuiti bine. Ca parte a acestui proiect, toate tarile membre ar trebui sa adere la biroul procurorului european. Nu exista un stat membru care sa nu aiba coruptie, nu vrem sa aratam cu degetul doar Romania si Bulgaria.