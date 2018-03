Informare meteo Lapovita, polei, ninsori slabe si vant rafale de vant de joi seara pana duminica dimineata

Va ninge, dar vor fi si perioade in care se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita si ploaie cu depunere de polei, in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii mai restranse in restul teritoriului.Ninsorile vor fi moderate cantitativ, indeosebi in sud-vestul tarii, iar in zona Muntilor Banatului si in cea de vest a Carpatilor Meridionali se va depune strat nou de zapada mai consistent.Temporar intensificari ale vantului vor fiin sudul Banatului, unde rafalele vor atinge in general 55...60 km/h, precum si in zona montana inalta, cu viteze de 70...90 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada. Unele intensificari ale vantului, dar la cote mai reduse, de 40...50 km/h, vor fi si in regiunile extracarpatice.