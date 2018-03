Klaus Iohannis, intalnire cu Frans Timmermans: Eficienta activitatii DNA in domeniul luptei impotriva coruptiei este de necontestat

Seful statului s-a intalnit joi, la Palatul Cotroceni, cu Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, iar subiectul central al discutiilor a fost legat de "modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Iohannis "a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar si in sprijinirea luptei impotriva coruptiei". In ceea ce priveste legile justitiei, presedintele "a mentionat ca isi doreste imbunatatirea acestora, intrucat cetatenii romani au nevoie de legi bune, care sa consolideze independenta justitiei si sa garanteze functionarea statului de drept", potrivit sursei citate.Potrivit sefului statului, "in ultimii ani, democratia s-a consolidat semnificativ in Romania, iar spiritul civic al societatii romanesti se manifesta tot mai activ, ceea ce arata o maturizare a acesteia". Iohannis a aratat ca "sistemul judiciar este independent pe deplin si functioneaza eficient" precizand ca "va depune toate eforturile, in limita prerogativelor constitutionale, pentru a asigura functionarea unui sistem judiciar independent in Romania si pentru a consolida statul de drept".Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a aratat ca efectueaza vizita in Romania in contextul evaluarilor pe care le face Comisia Europeana cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei."In opinia sa, Romania a facut in ultimii ani pasi importanti in domeniu. Cu toate acestea, domnul Frans Timmermans a subliniat ca, chiar daca exista un angajament ferm de a finaliza MCV in mandatul actualei Comisii Europene, acest obiectiv va putea fi realizat numai dupa indeplinirea integrala a tuturor conditionalitatilor aferente", arata Administratia Prezidentiala.Potrivit sursei citate, Timmermans si-a exprimat aprecierea pentru faptul ca "societatea romaneasca arata o sustinere tot mai mare pentru valorile statului de drept, ceea ce demonstreaza ca cetatenii isi doresc o Romanie moderna, europeana, o justitie dreapta si o societate echilibrata".De asemenea, oficialul european a mentionat ca "nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile publice din ultima vreme la adresa justitiei creeaza o imagine negativa Romaniei", exprimandu-si aprecierea "pentru rezultatele foarte bune obtinute de Romania in ultimii ani in lupta anticoruptie".