Un tablou pictat de Pablo Picasso a fost vandut cu 57 de milioane de euro la o licitatie din Londra, stabilind un nou record european

Un tablou pictat de Pablo Picasso in care sunt reprezentate muza lui, Marie-Therese Walter, dar si Dora Maar, femeia cu care artistul urma sa inceapa o relatie amoroasa, a fost vandut cu 57 de milioane de euro, miercuri, la o licitatie din Londra. Lucrarea a stabilit un record pentru picturile vandute la licitatii organizate in Europa, scrie AFP, citata de news.ro.





Tabloul "Femme au Beret et a la Robe Quadrillee (Marie-Therese Walter)" a fost vandut la un pret mai mare decat cel la care a fost estimat de casa de licitatii Sotheby's, de 41 de milioane de euro.





Potrivit Sotheby's, aceasta a fost prima data cand acest ulei pe panza a aparut pe piata de arta internationala. Identitatile vanzatorului si cumparatorului lucrarii semnate de Picasso nu au fost dezvaluite.





Pictura "Mujer con boina y vestido de cuadros (Marie-Therese Walter)" o prezinta pe partenera artistului de la acel moment, Walter, dar, discret, si pe cea care avea sa-i devina viitoare muza si amanta, Dora Maar.





"Este un tablou incredibil de important", a spus pentru AFP directorul departamentului de arta impresionista si moderna al Sotheby's, James Mackie. "Vine dintr-o era esentiala a carierei lui Picsso, cand a realizat marea pictura 'Guernica', care descrie ororile bombardamentului german asupra localitatii basce in timpul Razboiului Civil spaniol".





In plus, tabloul are o puternica incarcatura biografica, a mai precizat expertul.





In el apare, in prim-plan, Marie-Therese Walter, care era de mai mult timp amanta pictorului. In umbra apare, insa, si Dora Maar, pe care pictorul o cunoscuse cu doar un an inainte de realizarea tabloului, in 1936.





Alte trei lucrari semnate de Picasso au fost vandute la aceasta licitatie, inclusiv "Le Matador", pentru 18,6 milioane de euro.





Casa Sotheby's a mai vandut trei picturi de Salvador Dali, inclusiv "Maison pour Erotomane" (tablou pictat in jurul anului 1932), pentru 3,9 milioane de euro. In plus, tabloul "Gradiva" (1931) a fost vandut pentru 3 milioane de euro. Aceste lucrari au facut parte dintr-o colectie privata din Argentina, dupa ce au fost cumparate direct de la artist, in anii 1930, de o prietena a acesteia, contesa Cuevas de Vera.