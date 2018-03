Prima actiune publica externa a Casei Regale de anul acesta, o vizita a Principelui Radu in Arabia Saudita

Principele Radu, vizita in Arabia Saudita

Alteta Sa Regala Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, intr-o vizita in Emiratele Arabe Unite, in zilele de 26-28 februarie 2018. A fost prima vizita externa a Familiei Regale a Romaniei in anul 2018 si prima actiune publica externa a Familiei Regale dupa trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I, potrivit Casei Regale.





Alteta Sa Regala a efectuat vizita in compania presedintelui Consiliului National al Rectorilor din Romania, profesorul universitar Sorin Cimpeanu, si a 17 rectori reprezentand mari universitati din Bucuresti si din tara. Pe parcursul sederii in Emiratele Arabe Unite, Principele Radu a fost prezent in Emiratele Abu Dhabi, Dubai, Sharjah si Ajman, scrie sursa citata.

"Vizita Principelui Radu a inceput luni, 26 februarie 2018, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Luni dimineata, la Universitatea Zayed din Abu Dhabi, Principele Radu s-a intalnit cu Alteta Sa Seica Loubna bint Khaled Al Qasemi, presedintele institutiei. Au fost prezenti la intalnire ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei la Abu Dhabi, Excelenta Sa dl Adrian Macelaru, profesorul universitar Sorin Cimpeanu, consulul general al Romaniei la Dubai, doamna Nicoleta Teodorovici, precum si vicepresedintele Universitatii Zayed. Principele si ceilalti oaspeti romani au vizitat modernul campus al universitatii, fondata de Seicul Zayed bin Sultan Al Nahyan cu exact 20 de ani in urma.





Principele Radu si Seica Loubna au discutat despre colaborarea dintre Universitatea Zayed si universitati si organizatii din Romania, in care studenti si profesori sa faca un schimb de experienta profesionala in domenii precum mass-media, arte vizuale, IT, business si activitati sociale.





La Ministerul Educatiei al Emiratelor Arabe Unite, Principele Radu a fost primit de ministrul Educatiei, Excelenta Sa domnul Hussain Bin Ibrahim Al Hammadi. La intalnire a luat parte, in afara de oficialii romani, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, Excelenta Sa domnul Ahmed Abdullah Saeed Bin Saeed Almatrooshi.





Alteta Sa Regala, profesorul Sorin Campeanu si ambasadorul Romaniei au discutat cu ministrul despre legatura pe care o pot stabili in mod direct numeroasele universitati romanesti prezente, prin rectorii lor, in aceasta vizita, si cele mai importante universitati din Emirate. Au fost evocate domenii precum IT, fizica optica, inaltele tehnologii si stiintele aero-spatiale.





In cursul dupa-amiezii de luni, Alteta Sa Regala Principele Radu a vizitat Marea Moschee Seicul Zayed din Abu Dhabi. Constructia a inceput in anul 1996 si s-a incheiat in anul 2007. Seicul Zayed, care a pus piatra de temelie a monumentului (dar a decedat inainte de incheierea lucrarilor, in anul 2004), a dorit ca moscheea sa fie o intruchipare a aspiratiilor pentru toleranta si generozitate, intelegere si umanitate.





Anul acesta se implinesc o suta de ani de la nasterea Seicului Zayed, fondatorul Emiratelor Arabe Unite, considerat parintele natiunii.





Miercuri, 28 februarie 2018, Alteta Sa Principele Radu a vizitat Emiratele Dubai, Sharjah si Ajman.





In cursul diminetii, Alteta Sa Regala, insotita de ambasadorul Romaniei, de consulul general si de profesorul universitar Sorin Cimpeanu, a vizitat Universitatea Americana din Sharjah. Fondata acum douazeci de ani de Alteta Sa Seicul Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Emirul din Sharjah, institutia de invatamant superior, organizata ca o entitate non-profit, gazduieste cinci mii de studenti din 100 de tari ale lumii, printre care si Romania. Facultatile de business, arhitectura si inginerie sunt printre cele mai apreciate in intreaga lume.





Universitatea doreste sa includa Romania printre tarile in care studentii si cei care urmeaza cursuri post-universitare sa mearga, in cadrul anilor lor de studii. Alteta Sa Regala a propus cancelarului universitatii, Dr. Bjorn Kjerfve, ca universitati romanesti cu profil de economie, inginerie si arhitectura sa devina partenere cu Universitatea Americana din Sharjah, pentru a primi in tara noastra studenti, masteranzi si doctoranzi ai universitatii din Sharjah, pentru o perioada a studiilor lor.





In continuare, Principele Radu si oficialii romani au vizitat Emiratul Ajman, unde s-au intalnit cu conducerea Universitatii de Medicina a Golfului.





Alteta Sa Regala s-a intalnit cu dr. Thumbay Moideen, fondatorul si presedintele universitatii, creata acum douazeci de ani. Particularitatea acestei universitati este ca poseda propriul spital, deschis pacientilor din Emiratul Ajman si din intreaga federatie.





Universitatea cuprinde facultati de medicina generala, pediatrie, stomatologie, farmacie si are cursuri pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, dezvoltand totodata o ampla activitate de cercetare stiintifica.





Universitatea doreste sa-si extinda activitatea in Romania. Alteta Sa Regala s-a intalnit, in cadrul vizitei, si cu cancelarul universitatii, profesorul Hossam Hamdy, caruia i-a sugerat sa initieze o colaborare cu Romania intr-una din zonele cu puternic potential balneo-climateric.





In cursul dupa-amiezii si serii, Principele Radu a participat, in Dubai, la Centrul Ismaelit, la o ampla intalnire dedicata invatamantului superior romanesc. Au fost prezenti rectori din 17 universitati din Romania, membri ai Corpului Diplomatic acreditat in Emiratele Arabe Unite, reprezentanti ai unor universitati si companii din Abu Dhabi, Dubai si Sharjah. Seara a fost gazduita cu generozitate de Centrul Ismaelit, organizata de Ambasada Romaniei la Abu Dhabi si de Consulatul General al Romaniei la Dubai si initiata de Consiliul National al Rectorilor din Romania, condus de profesorul universitar Sorin Cimpeanu."

Comunicatul casei Regale: