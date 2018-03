Coreea de Sud micsoreaza "inumana" saptamana de lucru de 68 de ore

Legea va intra in vigoare in iulie si se va aplica mai intai marilor companii, apoi afacerilor mai mici.Masura a fost o promisiune de campanie a presedintelui Monn Jae In, care a reusit sa impuna anul acesta si o majorare de 16% a salariului minim.Desi mediul de afaceri s-a opus, masura este considerata necesara pentru imbunatatirea calitatii vietii, creearea de locuri de munca si imbunatatirea productivitatii. De asemenea, este menita sa mareasca si rata natalitatii, care a ajuns la un minim record anul trecut.Odata cu explozia, in anii ’80 si ’90, a economiei sud-coreene, s-a instaurat o cultura a dependentei de munca, iar rata natalitatii s-a prabusit. Chung Hyun Back, ministrul pentru egalitate de sanse si familie a spus ca numarul orelor de munca este "inuman" de mare si ca acestea sunt unul dintre motivele pentru care populatia tarii imbatraneste rapid.Lucratorii sud-coreeni au unele dintre cele mai lungi saptamani de munca din lumea dezvoltata, fiind pe locul 2 dupa Mexic, potrivit OECD.