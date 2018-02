Cursa Wizz Air spre Londra, anulata pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu

Potrivit acestuia, avionul companiei mentionate efectuase cursa de sosire dimineata, aterizand pe AIMK la ora 11,20 cu 157 de pasageri la bord, in conditii foarte grele de vizibilitate."Din punctul meu de vedere, comandantul aeronavei a fost un adevarat erou luand decizia sa aterizeze in conditii atat de grele de vizibilitate, cu ninsoare si zapada spulberata ce faceau sa nu poti percepe mai departe de 100 de metri, in realitate. Pacat, pista era pregatita in conditii optime si pentru decolare", a declarat Artagea.Cei 134 de pasageri care trebuiau sa ajunga la Londra-Luton au ramas pe aeroport pana in jurul orei 16,30, iar apoi s-a dispus transportul lor pentru cazare la hotel in Constanta, zborul fiind reprogramat pentru joi dimineata la ora 5,30, de pe Aeroportul de la Mihail Kogalniceanu, conform companiei aeriene. A