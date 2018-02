Patriarhia face apel la preoti si credinciosi sa ofere sprijin concret persoanelor afectate de ger, ninsori si viscol

"Intrucat Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 28 februarie 2018, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de viscol, ger si ninsori abundente, mai ales in sud-estul tarii, dupa ce, in zilele precedente, mai multe comunitati rurale au fost sever afectate, Patriarhia Romana face un insistent apel catre Centrele eparhiale, clerul si credinciosii parohiilor din zonele respective sa ofere sprijin concret familiilor sarmane si persoanelor varstnice care au nevoie de ajutor", se arata intr-un comunicat difuzat miercuri de biroul de presa al Patriarhiei."In acest sens, ii indemnam pe preotii si credinciosii din parohiile care se confrunta cu situatii de urgenta provocate de ger, ninsori si viscol sa ii ajute pe cei aflati in nevoi cu apa, ceai si alimente, pentru a putea depasi mai usor momentele dificile din aceste zile", se subliniaza in comunicat.