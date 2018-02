Politistii de frontiera au salvat opt persoane ramase izolate si fara alimente in Insula Mica a Brailei

Miercuri, in jurul orei 9,30, prin dispeceratul Sectorului Politiei de Frontiera Braila s-a primit o solicitare de sprijin din partea ISU Braila pentru salvarea unor persoane care au ramas izolate si fara alimente, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, in Insula Mica a Brailei.Doi politisti de frontiera din cadrul Serviciului Politiei de Frontiera Braila s-au deplasat cu ambarcatiunea rapida de interventie la punctul de lucru al unei societati comerciale, in zona km 5, pe bratul Valciu, fluviul Dunarea, de unde au preluat patru barbati, cu varste cuprinse intre 26-59 de ani, muncitori la societatea care are ca obiect de lucru exploatarea forestiera.In jurul orelor 13,40, politisti de frontiera au preluat alti patru angajati ai aceleiasi societati comerciale, cu varste cuprinse intre 32-66 de ani, de la un alt punct de lucru, din zona kilometrului 210, brat Cremenea, fluviul Dunarea."Persoanele respective au fost transportate in siguranta la trecerea bac de pe raza localitatii Gropeni, de unde au fost preluate de colegi, urmand sa fie conduse la domiciliu. De asemenea, pe timpul misiunilor indeplinite, politistii de frontiera au dus paznicilor celor doua puncte de lucru, ramasi pe insula, alimente si bunuri necesare primite de la reprezentantii societatii angajatoare", se mai arata in comunicat.