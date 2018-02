Stadionul de fotbal din Timisoara ar putea fi demolat, Consiliul Judetean Timis face studii pentru construirea unuia nou 

Consiliul Judetean Timis, institutia care administreaza Stadionul "Dan Paltinisanu" din Timisoara, isi propune sa demoleze actuala arena si sa constuiasca alta noua, cel mai probabil din fonduri proprii, aceasta deoarece Compania Nationala de Investitii nu este dispusa sa aloce fonduri pentru o astfel de investitie, potrivit news.ro.

Ridicarea unui nou stadion de fotbal, la Timisoara, este necesara, deoarece actuala arena incepe sa se degradeze. Deja Consiliul Judetean Timis a luat decizia de a nu mai pune in vanzare bilete la peluza sud si la tribuna a doua.

Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra (PSD), a declarat, miercuri, la finalul unei sedinte de plen a CJ Timis, ca nu este rentabila repararea actualului stadion.

"Cred ca nu se mai renteaza o investitie in actualul stadion, cred ca ar necesita o investitie destul de mare, pentru ca discutam de ceea ce inseamna reabilitarea infrastructurii, de ceea ce inseamna consolidarea tribunelor, ceea ce nu cred ca Timisoara si Timisul mai merita sa investeasca bani in stadionul construit in 1960, cred ca merita un stadion nou, modern. O sa ne facem strategia financiara, ca sa stim si valoarea unei astfel de investitii. La momentul acesta nu stim care este valoarea unei astfel de investitii. Mai mult ca sigur nu o sa primim finantare de la Compania Nationala de Investitii pentru stadion, trebuie sa fiu sincer si corect in acest sens, pentru ca avem solicitare la CNI pentru sala polivalenta. CNI la momentul acesta va investi in cele patru stadioane din Bucuresti pentru ca au obligatia de a le pune in functiune in 2019, inceputul anului 2020, tinand cont ca suntem organizatori in ceea ce inseamna o etapa in campionatul european de fotbal si conform regulamentului fotbalului international, pe langa Arena Nationala trebuie sa asiguram stadioane puse la punct pentru antrenamente", a declarat Calin Dobra.

Deocamdata, nu se stie cat va costa ridicarea unui nou stadion, insa Consiliul Judetean Timis face studii.

"Discutam de finantare in momentul in care vom sti valoarea proiectului. Am dat drumul unui studiu de prefezabilitate cu nota conceptuala", a declarat Dobra.

Calin Dobra spune ca stadionul va ramane deschis pana cand va fi semnat un contract de executie a lucrarilor noii arene sau, daca lucrurile se agraveaza, pana cand stabilesc specialistii.

"Daca se degradeaza in ritm alert, nu imi permit sa il las deschis. Starea de degradare e avansata. Pica tribuna, e vechi, de 60 de ani", a declarat Dobra.

Presedintele CJ Timis mai spune ca investitia poate fi asumata de Consiliul Judetean, avand in vedere ca investitia poate fi realizata in trei ani.