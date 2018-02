Adrian Severin va fi eliberat conditionat; fostul europarlamentar a executat 1 an si 3 luni din pedeapsa de 4 ani de inchisoare pentru luare de mita

Decizia a fost luata miercuri de Tribunalul Bucuresti, iar Adrian Severin - incarcerat la Prenitenciarul Rahova - urmeaza sa fie eliberat.El a executat un an si trei luni din pedeapsa de patru ani de inchisoare.Prin decizia de miercuri, Tribunalul Bucuresti a mentinut hotararea luata de Judecatoria Sectorului 5 in 22 ianuarie.In documentele depuse la instanta, Adrian Severin a sustinut ca intruneste conditiile cerute de lege, respectiv un comportament bun in detentie, dar si executatea a cel putin o treime din pedeapsa."A fost o persoana disciplinata. Desi a scris lucrari stiintifice, nu a beneficiat de reducerea fractiilor in baza lucrarilor sau a muncii prestate. A avut un comportament adecvat pe perioada de detinere. Consideram ca prin prelungirea detentiei nu s-ar face niciun bine omenirii", a declarat atunci Alexandra Dogaru, avocata lui Adrian Severin Ea a mai spus ca Adrian Severin este profesor universitar si este asteptat de studenti.Intrebata ce cursuri a tinut Adrian Severin in penitenciar, avocata a raspuns ca acesta a predat "cursuri de analfabetizare", a tinut conferinte, dezbateri si a participat la revista penitenciarului."A ajutat constant detinutii care nu cunosteau limba romana si nu se puteau incadra in mediul penitenciar sa se adapteze mult mai usor", a afirmat avocata.Intrebata despre faptul ca procurorii spun ca Adrian Severin nu a muncit in perioada de detentie, avocata a sustinut ca fostul europarlamentar are contract de munca si a muncit, dar nu pe toata perioada, "datorita problemelor de sanatate".Adrian Severin a fost condamnat definitiv, in 16 noiembrie 2016, de instanta suprema, la patru ani de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de luare de mita si trafic de influenta, respectiv pentru ca, in perioada decembrie 2010 - martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalisti de la "Sunday Times" de a-i plati 100.000 euro anual, in schimbul depunerii de amendamente in comisiile de specialitate ale Parlamentului European.La momentul investigatiei jurnalistice, trei europarlamentari - Adrian Severin, fostul ministru sloven de Externe Zoran Thaler si fostul ministru austriac de Interne Ernst Strasser - ar fi acceptat "sa-si vanda serviciile" unor jurnalisti ai ziarului "The Sunday Times", care pretindeau ca se ocupa cu actiuni de lobby.Reporterii au propus mai multor membri ai Parlamentului European sa le plateasca 100.000 de euro pe an in schimbul "ajutorului" pentru adoptarea unor amendamente.