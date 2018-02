Augustin Lazar: Am redat patrimoniului national Constitutia de la Troesmis care prevedea, inca din anul 170, ca nu va deveni demnitar cel care prin viclesug a fraudat alegerile

"In contextul promovarii justitiei restaurative, va rog sa imi permiteti, avand in vedere ca suntem in Anul Centenar al Marii Uniri, 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial si Anul international al patrimoniului cultural declarat de Comisia Europeana, sa mentionez ca, in 2017, a fost solutionat un dosar interesant, in care a fost recuperata pentru patrimoniul cultural national ceea ce se numeste 'Constitutia de la Troesmis' sau 'Lex Municipii Troesmensium', datand din 170 d.Hr., interpretata de experti ca reprezentand fundamentul ordinii de drept si al actualei Constitutii a Romaniei", a spus acesta, citat de Agerpres.Procurorul general a notat cateva "aspecte relevante" din 'Lex Municipii Troesmensium', care arata ca "pe teritoriul Romaniei a existat o civilizatie si lucruri despre care noi discutam aici, cum ar fi conditia 'dignitas' pentru demnitari si lucruri de felul asta"."Erau de mult descoperite de strabunii nostri latini. Noi nu trebuie decat sa facem un arc peste timp, sa preluam valorile si sa le continuam, pentru ca altcineva cine sa le continue. Noi suntem urmasii lor. Spune asa Constitutia: 'Nu va deveni demnitar, duumvir, chestor, edil sau sacerdot cel care prin viclesug a fraudat alegerile. Va plati bugetului municipiului Marcum Aurelium Augustum Troesmensium 10.000 sesterti amenda'. Este pedepsit, potrivit acestei Constitutii, votul multiplu, indicarea unui numar fals de voturi. De asemenea, este prevazuta conditia 'dignitas' pentru cei care - de aici vine si cuvantul demnitar; daca nu are demnitate, nu poate deveni nici chestor, nici duumvir, niciun fel de demnitar al municipiului", a spus Lazar.Augustin Lazar a explicat ca omagiul pe care procurorii trebuie sa il aduca Anului Centenar ar fi recuperarea si reintroducerea in circuitul valorilor culturale a acestor bunuri materiale, dar si reguli de drept "pe care strabunii nostri le aveau"."Mai scrie asa in Constitutie: 'Nu poate fi demnitar cel care avand o functie publica, chestor, edil, duumvir nu a facut dare de seama asupra banilor publici ai municipiului gestionati in perioada mandatului anterior, nu a facut decontarile banilor municipali in fata decurionilor municipiului'. Prin urmare, discutam despre DNA, discutam de bani publici - pentru asta mi-am permis sa fac trimitere la Constitutia de la Troesmis - discutam de bani europeni si este important sa stim ca nu este ceva nou sa dai seama, sa faci dare de seama in fata celor care te-au ales, despre modul cum ai cheltuit banii publici", a afirmat Lazar.