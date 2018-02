Fregata franceza "Jean Bart", escala in portul Constanta si exercitii militare in Marea Neagra

Fregata "Jean Bart" face parte din clasa F 70 AA si este specializata in actiuni de lupta antiaeriana in cadrul operatiunilor aero-maritime si de gestionare de crize, fiind capabila sa desfasoare misiuni in orice zona, in cadrul unei grupari navale aliate sau internationale. Nava este echipata cu un elicopter Panther."Aceasta escala si acest exercitiu au loc dupa cele efectuate de fregatele franceze ᅡChevalier Paulᅡ, in iulie 2017, si ᅡGuepratteᅡ, in decembrie 2017. Marina Militara Franceza tine foarte mult la cooperarea cu Marina Militara Romana in Marea Neagra si este mandra sa fie una dintre marinele europene cele mai prezente in aceasta zona", a declarat Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, citata in acest comunicat.Dupa aceasta escala, fregata "Jean Bart" va participa la un exercitiu comun alaturi de fortele navale si aeriene romanesti.