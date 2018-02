S-a reluat activitatea de extractie la Salina Praid; de joi turistii sunt asteptati sa coboare in subteran

Directorul Salinei Praid, Seprodi Zoltan, a declarat ca miercuri a fost reluata activitatea de extractie si productie, iar de joi turistii sunt asteptati sa coboare in subteran.O delegatie a protestatarilor a participat, marti, la negocieri cu directorul general Salrom, Matei Dumitru si a semnat un protocol, care a dus la incetarea grevei.Liderul de sindicat de la Salina Praid, Kelemen Jozsef, a afirmat ca protocolul cuprinde, printre altele, asigurari din partea conducerii Salrom ca nu va cere despagubiri pentru zilele cand angajatii au fost in greva, promisiunea ca 13 persoane angajate pe perioada determinata vor avea contract pe perioada nedeterminata dar si unele cresteri salariale, despre care nu poate da detalii, "intrucat nu s-a calculat".In ceea ce priveste solicitarea protestatarilor de schimbare a directorului salinei Praid, Kelemen Jozsef a precizat ca directorul general Salrom a spus se va face o evaluare a activitatii acestuia si un raspuns in acest sens se va da in 45 de zile.Greva de la Salina Praid a inceput joi, 22 februarie, cand 55 de mineri au ramas in subteran, ulterior angajatii protestand la suprafata, in fata salinei sau in salile de sedinta, atunci cand a fost prea frig afara.Revendicarile protestatarilor vizau reintroducerea coeficientilor de ierarhizare intre calificari, astfel incat sa nu mai existe inechitati salariale intre anumiti angajati, cresterea salariilor de baza cu 20% si schimbarea conducerii salinei.In cursul zilei de marti s-au reluat livrarile de sare de la salina Praid, dupa ce prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, a avertizat conducerea unitatii si protestatarii ca refuzul de a furniza sare pentru drumuri in aceasta perioada poate aduce atingere sigurantei nationale.