Ministrul Muncii: De joi, salariile medicilor si asistentelor vor urca direct pe grila din 2022. Un medic primar ajunge la 15.000 de lei, fara sporuri

"Este vorba de absolut toti medicii si toate asistentele care urca pe grila din 2022 direct, incepand de maine (joi - n.r.), va vom transmite salariile ca sa vedeti despre ce este vorba. Pot sa va spun ca un medic primar, de exemplu, de la 4.000 ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod evident vechimea si celelalte sporuri de care beneficiaza. In sistemul de sanatate, salariile chiar vor fi foarte mari si ne-am bucurat sa constatam ca inca de anul trecut s-a redus exodul medicilor cu 40% doar pe promisiunea ca vor creste salariile", a spus Vasilescu, la Palatul Parlamentului, intrebata pentru ce categorii de salariati vor creste salariile incepand cu 1 martie.Ea a adaugat ca exodul medicilor este o problema nationala."Speram ca incepand din acest an, pe aceasta masura pe care am luat-o, sa stopam in totalitate exodul medicilor, pentru ca avem nevoie de ei. Sunt foarte multe unitati sanitare in care se scot posturi de medici la concurs si nu se mai prezinta nimeni, deci e o problema nationala", a mentionat ea.