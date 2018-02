Kovesi: Unii reprezentanti ai autoritatilor publice nu vor sa recupereze prejudiciile, este de neinteles. Nu vor sa recupereze banii, pur si simplu

"Curtea Constitutionala a pronuntat in 2016 o decizie privind infractiunea de abuz in serviciu. Astfel, procurorii mai pot investiga doar acele fapte de abuz in serviciu care genereaza fraudarea banului public datorita incalcarii legislatiei primare. Adica incalcarii dispozitiilor din legi sau ordonante.Sigur, ca procurori respectam decizia Curtii Constitutionale si nu mai putem retine raspunderea penala. Ca efect al acestei decizii a Curtii Constitutionale au fost inchise 275 de dosare in care procurorii au stabilit prejudicii din bani publici de 148 milioane euro.Intreb: in cate dintre aceste dosare clasate de procurori, in temeiul deciziei Curtii Constitutionale, celelalte institutii au demarat proceduri pentru a stabili raspunderea disciplinara, administrativa sau civila?Repet: 275 de cazuri clasate, 148 de milioane de euro. In cate cazuri celelalte institutii au facut demersuri pentru recuperarea acestor prejudicii? Exista un interes pentru recuperarea acestor bani, pierduti de cetateni, de comunitati?Si cand vorbim de recuperarea banilor publici trebuie sa amintesc o alta situatie grava. In cauze pe care le investigam, desi dovedim ca sunt fapte penale, exista situatii in care reprezentantii autoritatilor publice nu se constituie parte civila pentru recuperarea prejudiciului.Nu vor sa recupereze banii, pur si simplu. Refuzul de a recupera prejudiciile cauzate bugetului public este de neinteles. Un astfel de refuz valideaza abuzul ca pe un comportament acceptabil", a declarat Kovesi