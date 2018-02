Augustin Lazar, la bilantul DNA: Anul 2017 a fost un an mai complicat, dar nu as dramatiza. Atunci cand sunt valuri ne putem da masura profesionalismului

Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, miercuri, la bilantul DNA, ca anul 2017 a fost un an sensibil, insa nu ar dramatiza in sensul ca a fost greu, spunand ca, atunci cand sunt valuri, magistratii isi pot da masura profesionalismului.

"Anul 2017 intr-adevar a fost un an mai sensibil, mai complicat. Nu as dramatiza, in sensul ca a fost un an greu. Cand ma uit in sala, vad magistrati ai Ministerului Public care au ajuns la maturitatea profesionala si care acum trebuie sa demonstreze ca pot face fata problemelor adevarate. (...) Atunci cand sunt valuri ne putem da masura profesionalismului", a afirmat Augustin Lazar, potrivit news.ro.

Procurorul general a precizat ca, dupa cum se vede, "coruptia ramane in continuare un fenomen mai actual ca oricand".

Lazar a mentionat ca, in rapoartele expertilor europeni, DNA a fost evaluata intre cele cinci structuri europene care sunt recomandate pentru exemplu de bune practici.