Iohannis: Niste inculpati si niste condamnati penal s-au unit pentru a discredita pe aceia care i-au cercetat. Inadmisibil

Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la lansarea raportului de activitate al DNA pentru 2017 ca eficienta Directiei Anticoruptie nu poate fi contestat, in conditiile in care are o medie de peste 100 de doare pe procuror.





"Din pacate, asistam la manifestari virulente ale disperarii si incercari de manipulare pentru a decredibiliza DNA si cu incercarea clara de a subordona justitia politicului”, a continuat seful statului.





"Inadmisibil. Niste inculpati si niste condamnati penal, dupa ce au fost prinsi incalcand legea, s-au unit pentru a discredita pe aceia care i-au cercetat”, a declarat Iohannis.





"Dar asa cum spune un proverb, minciuna umbla cat umbla pana i se infunda”, a spus presedintele, adaugand ca "aceste actiuni concertate in plan mediatic nu au sanse de reusita”.





"Cei care le-au pus la cale sunt cei care au ramas intrecut, Traiesc cu iluzia ca puterea inseamna privilegii si se exercita prin abuz. Spre nenorocul lor, democratia s-a consolidat in Romania, justitia e acum independenta si eficienta, iar spiritul civic al societatii se manifesta cu mult curaj”, a mai afirmat Klaus Iohannis.