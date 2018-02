VIDEO Kovesi a prezentat bilantul DNA pentru 2017: Exista sectoare in achizitiile publice cu coruptie generalizata. Ne opunem slabirii legislatiei / Iohannis: Felicitari pentru activitate. Cifrele nu mint

Prezentarea raportului vine la o zi dupa ce sectia de procurori a CSM a avizat negativ cererea de revocare a sefei DNA, actiune declansata de ministrul Toader. Decizia finala ii apartine presedintelui Iohannis.Inregistrarea VIDEO a evenimentului:Urmariti transmisia LIVE TEXT:- E intonat imnul Romaniei- E un moment in care analizam ce am facut bine, ce nu am facut bine si ce am gresit. Analiza noastra poate fi utila pentru fundamnetarea unor decizii privind reducerea coruptiei- 2017 a fost un an dificil. Demersul luptei anticoruptie a fost pus puternic sub semnul intrebarii. Bugetele publice sunt in continuare devalizate de coruptie. Ne punem intrebari daca sunt necesare si alte masuri- Anul trecut, aproximativ 1000 de inculpati au fost trimis in judecata. DNA se ocupa doar de coruptia la nivel inalt. O treime din inculpatii trimisi in judecata au avut functii de conducere: 3 ministri, 5 deputati, un senator, un fost presedinte al Camerei deputatilor, un secretar general au fost trimisi in judecata- Aceste cifre ne arata ca de cele mai multe ori cei care comit infractiuni de coruptie au ca principale atributii gestionarea bugetelor publice.- Sunt tipare pe care infractorii le cunosc, le dezvolta. Sunt retete folosite pentru fraudarea banului public.- Toti stiu ce trebuie sa faca ca sa castige contracte din bani publici.- Un exemplu dramatic din sanatate: DNA a identificat manageri die spitale care iau mita de la furnizori de bunuri si servicii, se iau comisione de milioane de euro.- Anul trecut, investigatiile privind frauda cu fondurile UE s-au dublat. In cele mai multe cazuri e vorba de fraudarea fondurilor pentru comunitatile rurale, cele mai sarace- In cate din aceste dosare, inchise ca efect al CCR, alte institutii au demarat proceduri pentru raspundere civila? Exista interes la alte institutii pentru recuperarea acestor bani pierduti?- O alta situatie grava: in multe din cauzele investigate, exista situatii in care reprezentatnii institutiilor publice nu se constitutie parte civila pentru recuperarea prejudiciilor- E de neinteles- CCR a pronuntat in 2016 o decizie privind abuzul in serviciu. Ca procurori, respectam decizia CCR si in situatiile inc are se produc prejudicii prin incalcarea legislatiei secundare, noi nu mai putem retine raspunderea penala. Ca efect, au fost inchise 275 de dosare, cu prejudicii de 148 milioane euro- 189 de inculpati au fost trimisi in judecata anul trecut pentru abuz in serviciu, 85 milioane de euro prejudicii estimate. Sesizarile transmise catre DNA: de foarte multe ori primim sesizari pentru fapte comise acum 9-10 ani, si trebuie sa gasim mecanisme ca institutiile sa nu mai astepte atat de mult timp- E foarte dificil sa faci ancheta intr-un dosar cu fapte comise acum 9-10 ani, cu toate acestea am reusit. Un procuror trebiie sa finalizeze ancheta in termen rezonabil. In 2017 am identificat doua dosare cu prescriere, iar aceasta situatie a fost imputabila unui procuror, si am sesizat Inspectia Judiciara- Anchetele noastre dovedesc ca, in ce priveste coruptia in institutiile publice, se repeta prin aceleasi actiuni. De aceea am infiintat un compartiment. A realizat analiza pe baza investigatiilor. Iata cateva concluzii:- Exista sectoare in achizitiile publice cu coruptie generalizata: pret mai mare platit de stat, lucrari neexecutate. Blocarea dezvoltarii comunitatii, scaderea calitatii vietii, afectarea infrastructurii- Modul de actiune, cateva exemple din sanatate: un singur dosar, adosul comercial al intermediarului a fost un milion de euro, prejudiciu pentru spital. Sumele sunt supraevaluate pentru a plati mita pentru manageri.- Exista o perioada mare de timp in sanatate intre producerea faptelor si investigarea ei. Fapta e sesizata de Curtea de Conturi la 6 ani dupa comiterea ei. Iata un exemplu: contract in 2010-2012, sesizarea Curtii de Conturi in 2016.- Folosul ilicit obtinut prin astfel de actiuni de multe ori e obtinut de persoane din anturajul sau sau din acelasi partid politic.- In 2017, DNA a avut de solutionat peste 11.000 dosare. Desi aproximativ 100 de procurori fac investigatii efective, s-au solutionat circa 3.800 dosare. E cel mai mare numar anual de la infiintarea institutiei. Aceste cifre ne arata ca nu putem solutiona intr-un an toate dosarele. Avem probatorii complexe, care necesita mult timp. Am audiat peste 23.000 de persoane, o medie de 85 persoane pe zi. Au fost studiate peste 12 milioane de documente.- Asta au facut procurorii DNA intr-un an.- Pentru a ilustra efortul, va dau un singur exemplu: un dosar cu peste o mie de martori, 75 de suspecti, peste 135 de ridicari de documente, verificate 27 de societati comerciale, peste 64 de masuri asiguratorii pentru prejudiciu de 2,8 milioane euro. Acest dosar are peste 45.000 de file. E un singur dosar, iar procurorul acesta mai are inca 75 de dosare.- La finalul anului au ramas nesolutionate peste 6.000 de cauze. Nu ne alegem dosarele, avem obligatia sa investigam toate faptele sesizate, de competenta DNA. Procurorii DNA nu au norma de rechizitorii. Activitatea procurorului de judiciar - 42 de procurori care fac zilnic asta.- In 2017, 713 inculpati condamnati, printre care 28 de primari, 38 de directori de institutii publice, un senator- A scazut numarul de achitari cu 9% fata de 2016-Ramanem preocupati de imbunatatirea standardelor de calitate. Am dispus o verificare privind achitarile, prin ordin intern, sa vedem daca sunt imputabile procurorilor.- Recuperarea prejudiciilor. In dosarele investigate, bunuri indisponibilizate de peste 200 milioane euro Hotararile judecatoresti definitive au dispus confiscarea de bunuri de peste 159 milioane euro Organele fiscale trebuie sa execute aceste hotarari definitive-Aceasta e contributia DNA la bugetul statului- 2017 a fost un an dificil pentru DNA, in care ne-am confruntat si cu probleme ce tin de codul deontologic. Au fost doi procurori DNA revocati, unul a fost trimis in judecata. Altul a fost sanctionat disciplinar. Cazurile sunt singulare, nu caracterizeaza activitatea institutiei. Avem toleranta zero. Ne-am schimbat procedurile interne.- Stiu ca ne-am facut datoria cu mult efort, profesionalism, dar cand sunt critici din societate trebuie sa ni le asumam. Statutul ne obliga la retinere. CSM analizeaza criticile, tot CSM ne apara cand atacurile sunt nejustificate. DNA a devenit un reper de eficienta in societate, dar asta inseamna si responsabilitate.- Imi doresc ca dificultatile si reusitele noastre sa fie cunoscute la nivelul societatii, pentru ca vrem sa facem Romania o tara mai curata, un loc in care sa ramanem si sa nu plecam in alta tara- Nu putem vorbi despre activitatea din 2017 fara a vorbi de provocari: atacurile fara precedent la adresa noastra si incercarile de modificarea a legislatiei.- S-a incercat modifcarea legislatiei pentru deincriminarea unor fapte. Ne-am exprimat deschis, vom continua sa facem acest lucru. Nu facem noi legea, dar avem obligatia sa ne exprima opinia cu privire la riscurile si vulnerabilitatile care pot exista. Ne opunem slabirii legislatiei. Indepedenta procurorilor e o valoare incoruptibilaPrioritatile pentru 2018 sunt:- solutionarea cazurilor vechi, fraude cu fonduri UE, achizitii publice, cresterea standardelor de calitate in urmarirea penala.Va multumesc tuturor pentru colaborarea din 2017, multumesc si ambasadelor pentru sprijinul in programele de cooperare- Felicitari in primul rand pentru intreaga activitate din 2017- Am ascultat cu interes prezentarea raportului DNA. Cifrele nu mint. Cifrele sunt reci, obiective.- In 2017, au fost solutionate peste 3.800 de dosare, cu 16,5% mai multe decat in 2016, trimis in judecata aproape o mie de inculpati Pe baza rechizitoriilor DNA, anul trecut instantele au condamnat definitiv peste 700 inculpati- Toate acestea demonstreaza inca o data ca DNA e o institutie eficienta si care se afla deja de ani buni in prima linie a luptei anticoruptiei, contrar unei evaluari subiective, tendentioase si partizane prezentata opiniei publice de cineva saptamana trecuta- Eficienta DNA e departe de a putea fi contestata. E o medie de peste 100 dosare pe procuror. DNA, ca parte a Ministerului Public, asigura mecanismele necesare pentru a vindeca Romania de coruptie- Din pacate, asistam la manifestari virulente ale disperarii si incercari de manipulare pentru a decredibiliza DNA si cu incercarea clara de a subordona justitia politicului. Inadmisibil. Niste inculpati si niste condamnati penal, dupa ce au fost prinsi incalcand legea, s-au unit pentru a discredita pe aceia care i-au cercetat- Dar asa cum spune un proverb, minciuna umbla cat umbla pana i se infunda- Toate aceste actiuni concertate in plan mediatic nu au sanse de reusita. Cei care le-au pus la cale sunt cei care au ramas intrecut, Traiesc cu iluzia ca puterea inseamna privilegii si se exercita prin abuz-Spre nenorocul lor, democratia s-a consolidat in Romania, justitia e acum independenta si eficienta, iar spiritul civic al societatii se manifesta cu mult curaj- Vreau sa fiu foarte clar: in lupta dintre nou si vechi, intre cei care traiesc din coruptie si cei care o combat, va castiga Romania moderna, europeana, care actioneaza in baza valorilor democratiei originale (se corecteaza) occidentale si a statului de drept- Oare de ce mi-am amintit de sintagma democratie originala? Cred ca si de acolo ni se trage ceva legat de coruptie In cei 16 ani scursi de la infiintarea DNA, am fost toti martori la cresterea capacitatii statului de a combate coruptia.- In tot acest timp, nu doar institutiile s-au schimbat, societatea s-a maturizat ca urmare a consolidarii democratiei. Sustinerea fara precedent pentru statul de drept ne arata ca cetatenii isi doresc o Romanie demna, o societatea in care cei plasati deasupra legii raspund pentru faptele lor- Increderea in Justitie e data de cei care insufletesc sistemul judiciar: magistratii sunt repere de comportament in cadrul oricarei societati dmeocratice. Integritatea si profesionalismul lor trebuie sa rmana standarde pentru societate- Din acest motiv, abaterile individuale trebuie prevenite si corectate si fermitate de institutiile cu atributii.- Incertitudinea generata de multele modificari legislative adoptate de Parlament dauneaza grav societatii.- Actorii sistemului de justitie au dat dovada de profesionalism in tot acest timp. Am deplina incredere ca institutiile si asociatiile magistratilor vor continua sa se manifeste cand justitia e in pericol- Procesul de transformare democratica e unuld e durata. Cred ca Romania are nevoie de legislatie care sa puna mai mult accent pe prevenire si pe educarea tinerilor privind efectele novice ale coruptiei de orice fel.- DNA a aratat ca principiile statului de drept nu sunt simple deziderate, ci realitati. O societate cladita pe un asemenea fundament are mai multe sanse de dezvoltare- Veti avea in mine un partener si un sustinator al aplicarii acestor principii. Va multumesc- Nu ma pot abtine sa nu precizez ca participa la al cincilea bilant DNA si parca in alti ani masa de la prezidiu era mai lunga si mai incapatoare. Vremea sau vremurile...?- E prima oara cand m-am intrebat daca presedintele Inaltei Curti trebuie sa participe la bilantul DNA. Am avut optiunea simpla si mai protectoare pentru mine de a spune si eu nu, si optiunea mai putin comoda de a spune DA. Am ales aceasta din urma optiune, cea mai putin comoda.- Am optat pentru aceasta varianta pentru ca nu putem sa nu recunoastem ca justitia si parchetele trec printr-o perioada de criza, indusa sau nu, dar e o perioada de criza. Pentru ca traim un moment in care Romania intreaga parcurge un curs intensiv de drept, predat de persoane care au interese in solutionarea propriilor cauze si nu au absolvit niciodata Dreptul;- Si mai cu seama traim intr-un prezent in care se incearca inocularea ideii ca Justitia trebuie realizata potrivit indicatiilor desprinse din acest curs intensiv de drept. Tuturor cursantilor vreau sa le reamintesc ca Dreptul inseamna in primul rand morala- Persoanele si entitatile care au o relatie controversata cu morala nu au a comenta despre modul in care se face Justitie, tot asa cum persoanele din sistem controversate nu au ce cauta in Justitie. Ultima perioada, mai ales ultimul an, au dovedit cat de mult rau pot face comportamentele imorale sau ilegale ale celor din sistem- Judecatorul ar trebui sa fie un arbitru mut, care asculta toate partile si isi spune parerea doar la final. Dar in acelasi timp judecatorul nu se poate prevala de obligatia de rezerva cand vede fapte de natura a pune in pericol actul de dreptate- Judecatorul nu poate privi pasiv momentele de criza ale parchetelor si cele prin care ar putea trece instantele si avocatii. Asa ati aflat raspunsul pentru optiunea mea de azi- Tot ce e in interesul justitiei e si in interesul judecatorilor. E in interesul judecatorilor ca dosarele sa fie instrumentate de procurori competenti, cu reputatie mai presus de orice indoiala, ca si in cazul avocatilor- Nu voi face greseala de a pune semnul egalitatii intre procuror sai avocat, atat timp cat potrivit Constitutiei, Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii- Tocmai pentru ca nu fac aceasta eroare, si sunt constienta de greutatea articolului din Constitutie, nu pot sa nu subliniez cat de important e pentru Ministerul Public sa-si exercite atributiile constitutionale prin procurori competenti si valorosi- De aceea cred ca e momentul ca, inlaturand tot ce e minciuna si manipulare in spatiul public, si stiti cat de multa e in spatiul public, sa observsam cauzele din interiorul sistemului. Acele cauze de natura sa genereze suspiciune si neincredere si sa le inlaturam- Cred ca ati observat, ma refer in general la justitie, e valabil si pentru judecatori, nu doar pentru procurori. Samanta neincrederii a fost sadita si din pacate incepe sa dea roade- Mi-as dori ca atacurile nesfarsite sa nu aiba drept rezultat intimidarea. Am ramas adepta ideii ca doar o societate curata e cheia succesului in drumul spre democratie- Faptele anticosciale trebuie investigate si pedepsite si sta in puterea noastra- Intr-o perioada atat de lunga de tranzitie, oamenii simpli au obosit si nu-si mai doresc decat dreptate sociala. Din pacate, toate reformele sistemului judicar au omis tocmai simplul cetatean si dorinta lui.- Doresc sa va fac un apel simplu si singur: sa fiti eficienti. Procurorul, la fel ca judecatorul, nu trebuie sa-si doreasca sa fie perfect. A fi perfect inseamna a respecta mai mult forma decat fondul si a situa pe plan secund tocmai omul.- Nu doar noi, cei din justitie, avem obligatia de a fi eficienti. Aceeasi obligatie o au si celelalte puteri ale statului, care ar trebui sa ajute justitia sa aplice legea. Si nu orice fel de lege, ci o lege clara, previzibila, buna, care sa nu poate fi schimbata de cate ori are cineva un interes. Procurorii trebuie lasati sa fie independenti.- Desigur, vor fi destule voci care vor spune ca notiunea de independenta a procurorilor nu e prevazuta de Constitutie. Dar poate fi eficient un procuror in lipsa independentei? Oare nu cumva chiar Constitutia are ca premisa independenta cand a statuat ca procurorii au obligatia de a respecta legalitatea si de a fi impartial? Am profitat de acest moment pentru a va transmite sincer ce simt.-Va urez mult succes, mult curaj si multa tarie pentru a trece peste vremea si vremurile prezente. Multumesc!