Cod portocaliu: Viscol si vizibilitate sub 50 de metri in 7 judete din sud-est

In judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea, vor fi intensificari sustinute ale vantului, cu rafale in general de 55¬65 km/h si local in jur de 70 km/h, iar ninsoarea va fi puternic viscolita, zapada spulberata si troienita si vizibilitatea va scadea sub 50 m, anunta ANM.