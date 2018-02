Ministerul Educatiei: Cursurile scolare sunt suspendate integral, miercuri, in Bucuresti si noua judete

Ministerul Educatiei a informat ca potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate integral in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. Potrivit MEN, suspendarea integrala a cursurilor a fost extinsa pana joi, 1 martie, inclusiv, in judetele Arges si Dolj, respectiv pana vineri, 2 martie, inclusiv, in Capitala, Ilfov si in judetul Teleorman.





"De asemenea, miercuri, 28 februarie, activitatea instructiv-educativa se va desfasura partial in judetele Giurgiu (toate unitatile de invatamant sunt inchise, cu exceptia a cinci gradinite din municipiu), Tulcea (toate structurile de invatamant sunt inchise, cu exceptia gradinitelor din municipiu), Vaslui (2 scoli au activitatea suspendata), Valcea (4 unitati de invatamant au activitatea suspendata in data de 28 februarie, Liceul Ladesti fiind inchis in data de 1 martie) si Vrancea (7 structuri de invatamant din 3 unitati cu personalitate juridica sunt inchise)", arata comunicatul MEN.