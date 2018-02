Coalitia pentru Familie va sesiza Parlamentului Romaniei pentru a opri "programul de promovare a homosexualitatii pentru minori in scoli", dupa ce niste elevi din Focsani au organizat o conferinta despre discriminarea femeilor, persoanelor rome si transgender

Coalitia pentru Familie si Platforma civica pentru drepturi si libertati au anuntat ca vor sesiza Parlamentul impotriva unei campanii de educare a minorilor cu privire la homosexualitate, dupa ce niste elevi din Focsani au organizat o conferinta despre discriminare, inegalitate de sanse, dreputile femeilor, ale comunitatii de romi si ale persoanelor transgender, numita Women Talk. Evenimentul trebuia sa se desfasoare pe 24 februarie la Ateneul Popular din Focsani, doar ca institutia publica de cultura a retras sprijinul pentru gazduirea conferintei, in urma presiunilor venite din partea Baroului de Avocati Vrancea, Asociatia Parintilor pentru Ora de Religie, Inspectoratului Scolar, Consiliului Local Focsani si Consiliului Judetean, care au incercat sa interzica evenimentul, potrivit unui articol aparut in Adevarul. Asociatia Accept, pe de alta parte, a condamnat, intr-un comunicat transmis pe 24 februarie, cenzura impotriva comunitatii LGBTI la care a fost supus activistul pentru drepturile persoanelor transgender Patrick Braila, aflat pe lista invitatilor, intrucat Ateneul Popular din Focsani ar fi retras sprijinul pentru gazduirea evenimentului explicand ca nu pot permite ca o persoana transgender sa se adreseze tinerilor din judet.





Comunicatul Coalitiei pentru Familie





Coalitia pentru Familie si Platforma civica pentru drepturi si libertati IMPREUNAᅡ denunta atacul incalificabil la adresa milioanelor de romani care indraznesc sa invoce drepturi constitutionale, altele decat acelea care sunt pe agenda ideologica a corectitudinii politice desfasurata de activisti ultraradicali ai unor organizatii pentru care Constitutia Romaniei nu este decat un petic de hartie. Condamnam in termenii cei mai fermi campania de "educatie" pentru homosexualitate a minorilor din mediul liceal romanesc inceputa la 19 ianuarie a.c., la Bucuresti si continuata la Focsani, zilele trecute, cu o conferinta care a incalcat flagrant drepturile parintilor si ale copiilor.





Potrivit art. 29 alineatul 6 din Constitutia Romaniei, parintii au dreptul constitutional sa isi educe copiii potrivit propriilor convingeri, iar, potrivit art. 487 din Codul civil, tot parintii au indatorirea de a se ingriji de dezvoltarea psihica a copiilor potrivit propriilor lor convingeri. Incalcarea acestor drepturi constitutionale, organizarea de dezbateri si de "psihodrame" cu tematica homosexuala avand ca participanti minori, fara consimtamantul informat al parintilor, constituie actiuni nelegale cu impact major asupra psihicului minorilor, pentru care trebuie sa existe raspundere penala. Campania dusa in prezent de activistii care au incalcat legea si de presa care ii favorizeaza impotriva asociatiilor de parinti si a persoanelor care au sesizat toate aceste ilegalitati constituie o actiune de manipulare si dezinformare grosolana, desfasurata in dispretul demnitatii parintilor si a copiilor.





Demararea in tara, peste vointa clar exprimata a zeci de mii de parinti, a unor activitati "educative" cu minori, tinute de activisti LGBT si de propagandisti din mediul academic, reflecta pe deplin caracterul organizat al implementarii in Romania a unui program de promovare a homosexualitatii pentru minori in scoli, concomitent cu anihilarea oricarei incercari a parintilor de a se opune confiscarii dreptului lor constitutional de a decide cu privire la copiii lor. Vom sesiza, in consecinta, comisiile de specialitate ale Parlamentului Romaniei, pentru a opri toate aceste derapaje legale si constitutionale, pentru a cere ministerelor de resort clarificarea tuturor acestor aspecte.





Stigmatizarea cetatenilor romani ca fiind extremisti pentru faptul ca invoca drepturi parintesti si pentru faptul ca inteleg sa apere valori fundamentale precum libertatea, familia si educatia, arata masura clara a dictaturii ideologice instaurate in Romania si a urii impotriva poporului roman care nu are dreptul decat la saracie si emigrare.





Denuntam si condamnam stigmatizarile colective aplicate asupra a milioane de cetateni romani, demne de practicile PCR si ale Securitatii anilor '50, precum si dubla masura a respectarii drepturilor omului care nu sunt recunoscute pentru milioanele de persoane care compun natiunea romana, ci exclusiv pentru anumite grupuri de interese ideologice radicale care sunt sustinute si promovate.





Vom solicita sprijin international, in Europa si SUA, pentru a a denunta campania de linsaj public la care suntem supusi, pentru a face publice in mediul international amenintarile, hartuirea, inclusiv in mediul profesional, pentru a releva gravele incalcari ale legii in dauna exercitarii drepturilor noastre constitutionale. Indiferent de cat de violenta este cenzura pe care institutii de presa publice sau private o aplica demersului nostru si oricata organizare exista in instigarea la dezbinare, in distrugerea valorilor constitutionale si ale valorilor noastre morale, ori in atacul impotriva persoanelor care apara aceste valori, istoria demonstreaza ca, mai devreme sau mai tarziu, toate aceste actiuni sunt calificate ca atare si sanctionate potrivit legii.





Dumnezeu sa ocroteasca Romania!





Bucuresti,





27 februarie 2018





Accept citeaza in comunicat o investigatie a Case Jurnalistului , potrivit careia printre cei care au cerut anularea evenimentului se numara:

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, al carei purtator de cuvant, Ioan Solea, este si reprezentant al Coalitiei pentru Familie,

- Asociatia "Parinti pentru Ora de Religie", care este membra a Coalitiei pentru Familie

- Baroul Vrancea - in consultare cu Ana-Corina Sacrieru, avocat in cadrul Baroului si purtatorul de cuvant al Coalitiei pentru Familie.





"Consideram ca persoanele LGBTI au dreptul la libertate de exprimare, la fel ca orice alti cetateni ai Romaniei. Acest drept, garantat de articolul 30 din Constitutia Romaniei, stipuleaza ca "libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile", si ca "cenzura de orice fel este interzisa".





Decizia unei institutii publice de cultura sa anuleze un eveniment pentru ca urma sa abordeze inclusiv situatia femeilor din comunitatea LGBTI contravine legislatiei nationale anti-discriminare si principiilor fundamentale de drepturile omului. Faptul ca aceasta decizie apare la presiunea unui grup ultra-conservator a carei misiunea publica este instigarea la ura si discriminare fata de persoane LGBTI, in contextul in care in luna februarie, am asistat la noi tentative de impunere a cenzurii prin incidentele de la MTR, cu incalcarea dreptului la libera exprimare al comunitatii LGBTI, arata lipsa de moralitate si civism a conducerii Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia"", arata comunicatul ACCEPT, care anunta pe 24 februarie, ca urma sa sesizeze Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii impotriva Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia" pentru incalcarea dreptului la libera exprimare pe criteriul identitatii de gen.









Conferinta Women Talk, eveniment sustinut de Biroul de Afaceri Educationale si Culturale al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii si administrat de American Councils for International Education, a avut loc pana la urma intr-un spatiu inchiriat.