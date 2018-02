UPDATE Manda: George Maior a fost intrebat de taierea porcului si a spus ca a fost o masa de Craciun  / Cred ca a confirmat si domnul Dragnea si doamna Kovesi la masa aceea de Craciun

"A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat (George Maior - n.r.) aceste evenimente, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale primului adjunct. A confirmat lista de participanti. Noi am mai avut in cadrul comisiei astfel de nominalizari: toate unitatile de forta din Romania de la pachet, politie, informatie, de la instante, conducerea din partidele politice, persoane din Guvern, unele dintre ele sunt aparute in spatiul public. Le-a confirmat, spunand ca unele au venit mai des, altele mai rar, dar persoane aparute in spatiul public, le-a confirmat, spunand ca nu este nimic rau in acest lucru sa existe si o discutie informala intre oameni care au relatii formale si institutionale", a afirmat Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control al activitatii SRI.Intrebat despre persoanele pe care George Maior le-a confirmat ca ar fi participat la aceste evenimente informale, Manda a mentionat membri ai Guvernului, Victor Ponta si Liviu Dragnea, dar si fosta sefa a Instantei supreme Livia Stanciu si procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi."La acele evenimente de socializare, petreceri s-a vorbit de sefi de institutii, dar s-a vorbit cu nume si prenume. S-a vorbit de persoane din Guvern, la nivel de prim-ministru - Victor Ponta, la nivel de viceprim-ministru - Liviu Dragnea, a dat si alte nume din Guvern. In afara de numele din Guvern s-a vorbit de sefii de structuri de forta din tara: STS, SIE, SPP, institutiile de culegeri de informatii - DGA, DGIPI -, conducerile de parchet, de la Parchetul de pe langa ICCJ. Nu pot sa confirm despre domnul Lazar, dar persoane din conducerea unitatilor de parchet, procurori, unitatile de instanta, in speta doamna Livia Stanciu, am spus si despre doamna Kovesi", a adaugat Manda.Maior a mentionat ca persoanele care veneau erau de regula cam aceleasi."Nu am stat sa detaliem sa vedem daca exista vreo diferenta: institutii de parchet, armata, interne, SIE, STS, SPP, conducerea din ICCJ, acestea erau persoanele. Au fost la acele evenimente in mare cam aceleasi persoane. (...) A spus (Maior - n.r.) ca au fost intalniri la K2 si T 14 si a fost intrebarea aceasta legata de taierea porcului si a spus ca a fost o masa de Craciun si atat, pe care a confirmat-o ca a existat. Cred ca a confirmat si domnul Dragnea si doamna Kovesi la masa aceea de Craciun", a adaugat Manda.