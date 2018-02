Ministerul Public: Avizul negativ dat de Sectia de procurori a CSM cu privire la cererea de revocare a sefei DNA confirma punctul de vedere al conducerii Parchetului privind inexistenta unui temei legal pentru luarea unei asemenea masuri

Ministerul Public a transmis, intr-un comunicat de presa, ca avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, confirma punctul de vedere al conducerii Parchetului General privind "inexistenta unui temei legal pentru luarea unei asemenea masuri".





"Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerii ministrului justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) privind inexistenta unui temei legal pentru luarea unei asemenea masuri.





Revocarea din functie a unui procuror nu poate opera decat in conditiile clar stabilite de lege, atat sub aspectul motivelor cat si al procedurilor, prevazute de lege si de Regulamentul de organizare si functionare al CSM, aprobat prin Hotararea nr. 326/2005, astfel incat sa nu se aduca atingere independentei, impartialitatii si reputatiei magistratului vizat. In acelasi sens, obligatia ministrului justitiei de a motiva temeinic solicitarea de revocare trebuie sa constituie o garantie impotriva abuzurilor si arbitrariului, ignorarea acestui principiu fiind de natura sa creeze un precedent periculos in privinta interferentei politicului in activitatea sistemului judiciar", arata comunicatul Ministerului Public.









Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, in sedinta de marti, sa dea aviz negativ propunerii formulate de ministrul Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.





Votul in sedinta CSM a fost 6-1 impotriva cererii de revocare, votul "pentru" fiind cel al ministrului Justitiei.





Tudorel Toader, a enuntat, in sedinta CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala in cazul in care presedintele Iohannis nu o va revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.