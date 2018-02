Curtea Constitutionala: Numirea magistratilor in functii de demnitate publica nu poate fi acceptata prin prisma exigentelor Constitutiei (motivare)

"Atat timp cat persoana detine calitatea de judecator sau procuror nu poate exercita decat activitatile specifice acestor functii. Numirea sau detasarea acestora in functii de demnitate publica, indiferent de denumirea pe care acestea o poarta, nu poate fi acceptata prin prisma exigentelor Constitutiei, intrucat se produce, in mod inevitabil, o modificare a felului muncii pe care acestia o presteaza, care, in realitate, justifica drepturile si obligatiile aferente statutului lor", se arata in motivarea publicata marti pe site-ul CCR.Conform aceleiasi surse, intregul statut al magistratilor se axeaza pe rolul lor constitutional, astfel cum este definit la articolele 124, 125, 131 si 132 din legea fundamentala."Or, asumandu-si, prin diverse mecanisme [numire/detasare], un rol diferit celui de infaptuire a justitiei si/ sau de aparare a intereselor generale ale societatii, a ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor, se incalca in mod direct, pe de o parte, principiul independentei judecatorului, principiul separatiei puterilor in stat si dispozitiile referitoare la rolul si incompatibilitatile judecatorului [art.1 alin.(4), art.124 si art.125 alin.(3) din Constitutie], iar, pe de alta parte, dispozitiile constitutionale referitoare la rolul si incompatibilitatile care insotesc statutul procurorului [art.131 si 132 din Constitutie]", se mai mentioneaza in motivare.In opinia CCR, legiuitorul nu poate reglementa nicio exceptie de la textele constitutionale ale art.125 alin.(3) si art.132 alin.(2), evitarea incompatibilitatii constitutionale printr-un mecanism formal de suspendare din functie a judecatorului sau procurorului, de care Consiliul Superior al Magistraturii ia act, echivaland cu o incalcare a Constitutiei.Curtea a constatat ca sunt intemeiate criticile de neconstitutionalitate ale art.I pct.112 din lege, intrucat Constitutia prevede ca functia de judecator si cea de procuror este incompatibila "cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior"."Introducerea acestor incompatibilitati chiar in textul Constitutiei a avut in vedere instituirea si mentinerea unui statut neutru si impartial al persoanelor care isi desfasoara activitatea in puterea judecatoreasca sau in cadrul Ministerului Public fata de activitatea celorlalte puteri in stat. (...) Este de principiu ca functiile de demnitate publica alese (...) sau numite (...) au, prin natura lor, fie o pronuntata componenta politica, fie o componenta administrativa, care nu are nici o legatura cu activitatea pe care judecatorul sau procurorul o exercita ", precizeaza CCR.CCR a constatat, pe 30 ianuarie, ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor este, in ansamblul sau, constitutionala in raport cu criticile formulate.Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, Plenul CCR a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca dispozitiile mai multor articole din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si legea, in ansamblul sau, sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.Conform aceleiasi surse, Curtea a respins de asemenea, ca inadmisibila, obiectia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art.I pct.77 (cu referire la art. 52 alin.(3)), pct.108 (cu referire la art.62 alin.(12) si (13)) si pct.112 )(cu referire la art.623) din acelasi act normativ.Pe de alta parte, Plenul CCR a constatat ca mai multe articole din actul normativ, precum si sintagmele "comisiile speciale parlamentare pentru controlul activitatilor serviciilor de informatii", "informare conforma", "precum si procedurile judiciare", "ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite", "precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei", "nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatile prevazute la art.5 si art.8" si "functia de ministru al Justitiei", sunt neconstitutionale.In comunicat se precizeaza ca mai multe decizii, printre care si cea privind constitutionalitatea legii in ansamblul sau, au fost luate cu majoritate de voturi, in cazul altor texte fiind inregistrata unanimitate de voturi.