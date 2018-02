ActiveWatch: In cazul termenului "autist" folosit de premierul Dancila, CNCD si-a abandonat misiunea

Decizia de luni a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, referitor la modul cum premierul Viorica Dancila a folosit peiorativ temenul "autist", dovedeste ca acest organism "si-a abandonat misiunea" de a proteja demnitatea grupurilor vulnerabile si a devenit "o simpla unealta in lupta politica", apreciaza organizatia ActiveWatch.Aceasta a reactionat la decizia CNCD, afirmand ca prin aceasta Viorica Dancila "a fost scoasa basma curata". Decizia Consiliului "reprezinta punctul culminant al malpraxis-ului institutional de care CNCD a dat dovada de la inceputul acestui an si pana acum", arata organizatia intr-un comunicat de presa.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii isi abandoneaza misiuneaActiveWatch considera ca, prin hotararea luata luni, 26 februarie, cu majoritate de voturi, prin care premierul Viorica Dancila a fost scoasa basma curata pentru folosirea in sens peiorativ a termenului "autisti", Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si-a abandonat misiunea de protejare a demnitatii grupurilor vulnerabile si a devenit o simpla unealta in lupta politica.Decizia de azi a colegiului director reprezinta punctul culminant al malpraxis-ului institutional de care CNCD a dat dovada de la inceputul acestui an si pana acum. Daca in cazul afirmatiilor lui Mihai Tudose (care a amenintat maghiarii din Tinutul Secuiesc cu spanzuratoarea) institutia macar a constatat fapta de discriminare, alegand sa aplice sanctiunea cea mai blanda pe motivul ca fostul premier si-a cerut scuze, in ceea ce o priveste pe doamna Dancila, prim-ministrul Romaniei, CNCD a considerat ca aceasta nu a gresit cu nimic afirmand ca: "Acesti oameni (europarlamentarii romani care contesta la Bruxelles legile justitiei, n.n.) cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea ce este vizibil pentru toti cei de buna credinta". Afirmatia Vioricai Dancila a generat o reactie puternica din partea organizatiilor care lupta pentru drepturile persoanelor cu autism care au acuzat ca astfel de exprimari consolideaza stereotipurile negative si asa inradacinate despre aceste persoane in societatea romaneasca. De altfel, chiar Viorica Dancila si-a cerut scuze pentru cele spuse si a recunoscut greseala facuta.Acest lucru, coroborat cu apetitul pe care organizatia il manifesta pentru sanctionarea vocilor care contesta actiunile actualului partid de guvernamant[*], ne face sa consideram ca CNCD se comporta ca o simpla marioneta politica al carei scop este spalarea derapajelor reprezentantilor puterii si descurajarea celor care se opun acesteia.In aceste conditii, ActiveWatch atrage din nou atentia asupra deciziilor care denota lipsa de profesionalism si servilism politic ale Colegiului National pentru Combaterea Discriminarii, suspiciunea de servilism politic fiind consolidata si de alegerea cu unanimitate de voturi ca vice-presedinta a unei doamne fara niciun fel de pregatire juridica sau experienta in domeniul antidiscriminarii, recomandata doar de faptul ca a condus organizatia de femei a PSD Teleorman.[*] Amintim aici despre urmatoarele sanctiuni:1) amendarea cu 1000 RON a jurnalistului Cristian Tudor Popescu, care a comparat coafura Vioricai Dancila cu parul pavianului cu mantie, o afirmatie care poate fi considerata insultatoare, dar care nu discrimineaza. CNCD a considerat "contextul social" ca fiind de o asemenea natura incat afirmatia sa lezeze demnitatea femeilor.2) amendarea cu 1000 RON a jurnalistului Constantin Prelipceanu, pentru ca nu a reactionat la afirmatiile lui Cristian Tudor Popescu descrise mai sus. In acest caz, CNCD si-a depasit in mod evident mandatul, intrand pe teritoriul de competenta al Consiliului National al Audiovizualului.