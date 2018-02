CSM a respins solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sefei DNA

Votul in sedinta CSM a fost 6-1 impotriva cererii de revocare, votul "pentru" fiind cel al ministrului Justitiei.Tudorel Toader, a enuntat, insa, in sedinta CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala in cazul in care presedintele Iohannis nu o va revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Indiferent ce va decide CSM, ce va decide presedintele, ce va decide Curtea Constitutionala daca va fi sesizata pe conflict, dezbaterea va continua privind managementul DNA", a spus Tudorel Toader la finalul dezbaterii din sectia de judecatori a CSM. Tudorel Toader nu a elaborat insa subiectul si nu a dat indicii despre posibilul initiator al sesizarii CCR.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a discutat, in sedinta de marti, propunerea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Dupa ce Tudorel Toader a citit, la inceputul sedintei, raportul prin care cere revocarea sefei DNA si cele 20 de puncte prin care motiveaza aceasta solicitare, Laura Codruta Kovesi a raspuns celor 20 de puncte. "Aceste motive din raport sunt nereale, nedovedite, netemeinice, simple sustineri care nu se confirma cu nimic. Pentru unele afirmatii, extrem de grave, nu exista niciun fel de probe", a afirmat procurorul sef al DNA.Laura Codruta Kovesi si Tudorel Toader au avut cateva schimburi de replici pe parcursul sedintei CSM. "Discursul dumneavoastra poate fi seducator pentru cei care nu se pricep. N-am sa dau acum replica la replica, categoric nu ma convingeti", i-a spus Tudorel Toader sefei DNA, dupa ce aceasta a raspuns celor 20 de puncte din raportul prin care i se cere revocarea. "In primul rand, eu nu sunt aici ca sa va conving pe dumneavoastra. Daca ati fi vrut sa va conving, am fi avut o discutie institutionala prealabila. Sunt aici ca sa explic ca ceea ce ati prezentat in propunere nu este real si nu are sustinere", a raspuns Laura Codruta Kovesi.Ministrul Justitiei a anuntat, joia trecuta, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al DNA pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''.''In temeiul prevederilor art. 54 alin. 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, declansez procedura de revocare din functie a procurorului sef al DNA. Raportul, insotit de propunerea de revocare a procurorului sef, va fi transmis catre Sectia pentru procurori a CSM, precum si catre presedintele Romaniei, pentru a analiza si pentru a decide in acord cu competentele constitutionale pe care fiecare le are', preciza Tudorel Toader.In opinia ministrului, DNA nu se identifica cu procurorul-sef al Directiei, Laura Codruta Kovesi, ''ale carei actiuni au demonstrat ca pot pune in pericol chiar institutia pe care o conduce, prin excesul de autoritate, comportamentul discretionar, sfidarea autoritatii Parlamentului, a rolului si competentelor Guvernului, contestarea deciziilor Curtii Constitutionale si autoritatii acesteia''.Vineri, Ministerul Justitiei a publicat pe pagina de internet raportul privind activitatea manageriala de la DNA. Pe langa raport, MJ a publicat si 11 anexe care contin rapoarte ale Inspectiei Judiciare, decizii ale Curtii Constitutionale, un aviz si un raport al Comisiei de la Venetia, comunicate de la IJ, un raport de activitate pe anul 2006 al Ministerului Public si Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea din functie a procurorului-sef al DNA, Sectia pentru procurori a CSM da un aviz consultativ, iar decizia o ia seful statului.Articol in curs de editare.