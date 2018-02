MAE: Atentionari de calatorie pentru Ungaria, Ucraina, Polonia, Franta, Suedia, Irlanda

Ministerul Afacerilor Externe transmis, marti, atentionari de calatorie pentru Ungaria, Ucraina, Polonia, Franta, Suedia, Irlanda, pe fondul vremii nefavorabile.









Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca, in perioada 27 - 28 februarie 2018, au fost emise coduri de vreme nefavorabila, astfel: in judetele Pest, Baranya, Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad, Somogy, Jasz-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprem, Borsod-Abauj-Zemplen, Fejer, Gyor-Moson-Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Nograd Veszprem - cod galben de ninsoare si zapada viscolita; in judetul Vas - cod portocaliu de zapada viscolita; in judetul Zala - cod galben de ninsoare si cod portocaliu de zapada viscolita.





Potrivit MAE, este de asteptat ca vantul sa inregistreze, la rafala, viteza de 45-55 km/h in partea de vest si sud-vest a Ungariei, viscolind zapada.





Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Budapesta +3613847689, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.









De asemenea, o alta atentionare de calatorie vizeaza Ucraina, care pana pe 1 martie, se va confrunta cu situatii meteorologice severe, cauzate de precipitatii sub forma de ninsoare, insotite de viscol, vant puternic (15-20 m/s) si temperaturi scazute, in partea centrala si de sud a Ucrainei, regiunile Kirovograd, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Odessa, Herson, Zaporojie, Sumy si Donetk, potrivit meteorologilor.





Temperaturile minime se vor situa intre -15ᅡ C si -22ᅡ C pe timpul noptii, iar pe alocuri minime cuprinse intre -23ᅡ C si -27ᅡ C, in jumatatea de nord-vest a Ucrainei.





Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Kiev: +380445009932, +380445009934 si +380445009935, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.









Si majoritatea regiunilor din Polonia se vor confrunta pana pe 3 martie cu temperaturi extrem de scazute, pana la - 23 grade Celsius si caderi masive de zapada, in special in zonele muntoase. "Este posibil ca unele drumuri publice din regiunile de nord, centru, precum si din zonele muntoase sa fie inchise circulatiei rutiere", arata informarea MAE.









Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Varsovia: +48226983156 si +48226222970, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.





MAE atentioneaza pe romani si cu privire la calatoria in Franta, intrucat in perioada 27 februarie - 01 martie 2018 (dimineata), Departamentele - Alpes Maritimes (06), Var (83) si Bouches-du-Rhone (13) se afla sub cod portocaliu de vant puternic, ninsori, polei si temperaturi scazute. Meteo France a informat, de asemenea, ca in aceasta perioada (27-28 februarie 2018) nivelul de poluare al aerului din aceste 3 departamente va depasi cu mult valorile admise.





Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, Consulatului General al Romaniei la Marsilia: +33491221741, Consulatului General al Romaniei la Strasbourg: +33369321938 si Consulatului General al Romaniei la Lyon: +33478607252 apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.









Potrivit MAE, in Suedia, pentru regiunile Stockholm, Kalmar, Ostergotland si Sodermanland s-a emis cod portocaliu de ninsoare, cu afectarea tuturor formelor de transport public.





"Zborurile programate pot avea intarzieri sau chiar suferi anulari; circulatia auto este ingreunata si prezinta conditii de risc; exista intarzieri in circulatia feroviara destinata persoanelor.





Aeroporturile locale recomanda contactarea companiei de transport care asigura zborul, pentru procurarea unor informatii actualizate.





Pe linie rutiera, Agentia de Transport recomanda ca in regiunile afectate, soferii sa nu efectueze calatorii decat daca este absolut necesar si sa respecte legislatia cu privire la echiparea autovehiculelor pentru circulatia in conditii de iarna", informeaza MAE.









Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Stockholm +468205674, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Suediei: +46736985463.









De asemenea, au fost emise coduri galben si portocaliu de ninsoare si gheata pentru regiunile Dublin, Carlow, Kildare, Laois, Louth, Wicklow and Meath, din Irlanda.









"Stratul de zapada se va depune in straturi de pana la 6-10 cm. Alerta este in vigoare in perioada 27 februarie 2018, ora 15:00 pana la data de 01 Martie 2018. Pentru regiunile Kilkenny, Longford, Wexford, Offaly, Westmeath, Cork, Tipperary and Waterford, codurile intra in vigoare de marti, 27 februarie 2018, ora 18:00", informeaza MAE.





Aeroportul Dublin nu a emis avertizari cu privire la posibile perturbari ale zborurilor si se recomanda verificarea actualizarilor postate pe site-ul aeroportului, la adresa web: https://www.dublinairport.com/latest-news.





Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Dublin: +35316681150; +35316674318; +35316674325, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Irlanda: +353864684351.