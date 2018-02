UPDATE Numarul de trenuri anulate de CFR Calatori a ajuns la 120 din cauza vremii severe

- Lista completa poate fi accesata aic i.O serie de trenuri au avut intarzieri mari. De exemplu trenul IR 1522 Pausa (langa Calimanesti) - Bucuresti a avut cinci ore intarziere, iar trenul IR 1557 a plecat din Bucuresti cu trei ore intarziere catre Ploiesti Sud.Au mai inregistrat intarzieri trenurile catre si dinspre Craiova, Buzau sau Galati, iar trenurile catre Targoviste si Giurgiu pleaca cu intarziere.CFR explica faptul ca mentine masura de anulare a unor trenuri pentru eliberarea liniilor in vederea facilitarii interventiilor cu utilajele.In functie de evolutia vremii si a temperaturilor foarte scazute ce au implicatii asupra infrastructurii feroviare si asupra functionalitatii materialului rulant, pot sa apara si alte modificari in programul de circulatie a trenurilor de pasageri.In zona de sud a tarii - Bucuresti, Craiova, Galati si Constanta - aflata sub incidenta codului portocaliu de viscol si temperaturi scazute se desfasoara operatiuni cu utilaje de interventie, drezine pantograf si pluguri de zapada. De asemenea, sunt pregatite locomotive Diesel de rezerva, au fost suplimentate echipele de interventie, iar garniturile de tren sunt verificate inainte de plecarea in cursa.Datele INMH arata ca la ora 13.00 temperaturile erau intre -12 si -6 in cele mai multe orase din tara, cel mai cald fiind in cateva locuri din ves, -4 grade. Problema tine insa de viscol, temperatura real resimtita fiind in unele locuri de -30, -25 de grade.- Situatia transporturilor feroviare in timp real poate fi consultata aici