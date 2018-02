UPDATE Camera Deputatilor: Mirosul de fum a rezultat in urma unor lucrari de mentenanta in subsolul cladirii Palatului Parlamentului. Nu a rezultat niciun pericol.

"Ca urmare a unor relatari aparute in aceasta dimineata in mass-media referitoare la incendiul din Palatul Parlamentului, facem urmatoarele precizari: in subsolul cladirii, intr-unul dintre tuneluri, s-au efecuat unele lucrari de mentenanta, activitati curente de reparatie si intretinere. In urma acestora, a rezultat mirosul de fum, care a fost aspirat de sistemul de ventilatie, fara a produce insa vreun pericol. Precizam, de asemenea, ca nu a fost nevoie de evacuarea personalului sau de alte masuri specifice de urgenta, asa cum apare in unele relatari de presa", se arata intr-un comunicat de presa al Camerei Deputatilor, citat de News.ro.





Marti dimineata, in jurul orei 10.00, la nivelul P al Palatului Parlamentului se simtea un miros puternic de fum.